Rafa Brites curte passeio de barco com Felipe Andreoli em Ibiza

Nas redes sociais, Rafa Brites abriu o álbum de fotos do seu passeio de barco com o marido

A influenciadora Rafa Brites e o apresentador Felipe Andreoli viajaram para Ibiza, na Espanha, para o casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo com a modelo Celina Locks, e aproveitaram as miniférias para curtir um passeio de barco.

Na tarde desta quinta-feira, 28, a famosa publicou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de fotos aproveitando o passeio com o amado. Em alguns registros, Brites aparece usando um biquíni vermelho, enquanto Andreoli está apenas de bermuda. Já em outros cliques, eles estão relaxando na praia.

"Velejando num dia lindo com meu amor!", escreveu a influencer, recebendo diversos elogios dos internautas. "Que fotos lindas", disse uma seguidora. "Que maravilha de viagem, Rafinha", comentou outra. "Casalzão", falou uma fã. "Lindos", falou mais uma.

Rafa e Felipe, vale lembrar, são pais de Rocco, de 6 anos, e de Leon, de 1. Eles estão viajando sem os filhos, mas antes de deixarem o país, aproveitaram o dia de sol no último domingo, 24, se divertirem com os herdeiros. Nas fotos postadas nas redes sociais, os pequenos surgiram brincando no gramado de casa, com direito a banho em uma grande bacia de água e mangueira do quintal.

Confira as fotos:

Rafa Brites faz explante de silicone

No mês passado, Rafa Brites usou as redes sociais para falar sobre o explante de silicone que realizou. A esposa de Felipe Andreoli falou sobre como sua relação com o corpo mudou ao longo dos anos. "Ao longo do tempo, mudei a relação que tenho com meu corpo."

"Se autoaceitar é um processo quase impossível para nós, mulheres, e eu, mesmo estando quase no ápice dos padrões estéticos opressores, ainda é rara a vez em que eu me olhe no espelho e não repare em 'algum defeito que deva ser corrigido'. É injusto, exaustivo e triste. E o pior é que tenho consciência que eu, por vezes, ainda contribuo de alguma maneira com o sistema", acrescentou ela, que também comentou sobre a decisão de desfazer a cirurgia após ter dois filhos, Rocco e Leon. Confira a declaração completa!