Rafa Brites e Felipe Andreoli aproveitam dia de calor em família: "Ofurô e mangueira"

Com muita água, o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli aproveitaram dia de calor com os filhos, Rocco e Leon

Aproveitando o dia de calor neste domingo, 24, o casal de apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli curtiu uma boa diversão com a família. Ao lado dos filhos, Rocco, de 6 anos, e Leon, de 1, a dupla aproveitou para brincar com a água e se refrescar sob o sol.

Os pequenos surgiram brincando no gramado de casa, com direito a banho em uma grande bacia de água e mangueira do quintal. Rafa e Felipe entraram na diversão e se juntaram aos filhos para curtir as atividades. Os dois não deixaram de registrar os momentos encantadores para seus seguidores.

Na legenda da publicação, o casal, que está casado desde 2011, lembrou o início de seu relacionamento. "Ofurô e mangueira!! Nosso sonho todinho que começou em 2010! Trabalhar, criar filhos, cachorros, (répteis foi novidade), ter segurança financeira e até poder aproveitar algum luxo MAS NUNCA esquecermos do simples do descomplicado", iniciou.

Eles também exaltaram que é preciso prestar atenção nos momentos mais simples em família. "Depois do justo e honesto que TODOS deveriam ter tudo é uma questão de valorizar os momentos… de saber transitar, de não depender do chic, da comida refinada do hotel 5 estrelas. Tudo isso é bom, mas colocar como condição de felicidade é a maior burrice que alguém pode fazer, porque essa busca é infinita, o mundo das cifras é infinito, a satisfação nunca virá. Uma busca eterna porque no final das contas ela sempre esteve ali, o ali não é fora! O ali é dentro!"

Ao finalizar, eles fizeram uma reflexão sobre a criação de seus filhos. "E esse é o maior ensinamento que podemos passar para nossos filhos. Buscarem suas conquistas externas E uma vida interior de paz e satisfação e que isso gera forças para querem fazer do mundo um lugar melhor!"

Nos comentários, os seguidores não deixaram de enaltecer o quarteto. "É isso", disparou a jornalista Fernanda Gentil."Um banho de bacia e mangueira na infância, ninguém esquece!!", escreveu fã. "É isso que importa! Lembranças para a vida!", apontou outro. "Família linda e abençoada...", elogiou mais um.

