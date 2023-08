Rafa Brites encanta seguidores com seu filho caçula: "Amo demais!"

Em suas redes sociais, Rafa Brites celebrou um ano e meio de seu filho caçula Leon com fotos encantadoras; confira!

Nesta noite de terça-feira, a influenciadora digital e apresentadora Rafa Brites celebrou uma data muito especial em sua família. Através de seu Instagram, ela comemorou um ano e meio de vida de seu filho caçula, Leon.

Fruto de seu relacionamento com o jornalista Felipe Andreoli, o pequeno encantou os seguidores com uma foto inédita compartilhada pela mãe. Em seu Instagram, Rafa mostrou o filho e deu destaque para seus olhos azuis, que brilharam no registro.

Toda derretida por Leon, a influenciadora fez uma linda homenagem para ele junto da foto. "Hoje faz um ano e meio que ele chegou! Meu pisciano dengoso eu te amo demais! Obrigada por me escolher!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, vários seguidores celebraram a vida do loirinho com a apresentadora. "Tão tão lindo", escreveu fã. "Parabéns para o seu bebê e parabéns para você, por ser a melhor mãe que ele poderia ter!", disse outro. "Simplesmente perfeito", enalteceu mais um. "Trem mais lindo, gente", brincou outro.

Além de Leon, o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli também são pais de um garoto mais velho. Rocco tem seis anos e sempre aparece nas redes sociais dos apresentadores.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites faz explante de silicone e explica o motivo

No início do mês, Rafa Britesanunciou que havia passado por uma cirurgia de explante de silicone em suas redes sociais. A apresentadora falou sobre como sua relação com o corpo mudou ao longo dos anos e explicou que mesmo estando no padrão, por anos, não se sentia bem com seu físico e os seios.

"Ao longo do tempo, mudei a relação que tenho com meu corpo. Se autoaceitar é um processo quase impossível para nós, mulheres, e eu, mesmo estando quase no ápice dos padrões estéticos opressores, ainda é rara a vez em que eu me olhe no espelho e não repare em 'algum defeito que deva ser corrigido'. É injusto, exaustivo e triste. E o pior é que tenho consciência que eu, por vezes, ainda contribuo de alguma maneira com o sistema", começou escrevendo.

A esposa de Felipe Andreoli comentou também sobre a decisão de colocar silicone. Aos 36 anos, Rafa explicou a vontade de desfazer a cirurgia após ter dois filhos, Rocco e Leon.

"Veio a adolescência, as pressões estéticas e os padrões de beleza opressores. Eu muito próxima do padrão, não me sentia feliz. Me olhava no espelho e me julgava. Então, em 2007 decidi colocar prótese de silicone. Na época, era o que eu queria. Amamentei meus dois filhos, nunca tive nenhum tipo de problema, mas mudei meu estilo de vida, hábitos e a maneira que eu percebia o meu corpo".

"Fiz meu explante e estou feliz. Não venho aqui militar e dizer o que uma mulher deve ou não fazer com o próprio corpo, mas sim entendermos os porquês de nossas decisões. Se for para colocar, tirar, preencher e botocar, que seja por nos amarmos e não por nos odiarmos. Que não coloquemos nossa 'vaidades' à frente da nossa saúde e segurança. Pesquise, procure, converse, saiba os prós e contras e principalmente esteja ciente dos riscos", finalizou Brites.