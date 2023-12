Quanto custou o casamento de Wendell Bendelack e Rodrigo Fagundes? Veja

Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack se casaram na noite desta sexta-feira, 22, no Rio de Janeiro, com festa inspirada na cultura pop

O casal de atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelackdecidiram oficializar a união na noite desta sexta-feira, 22. Juntos há cerca de 20 anos, os dois fizeram uma festa de casamento no Rio de Janeiro, e convidaram um time de celebridades. Saiba a seguir quanto custou, no mínimo, a celebração.

A festa de Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack aconteceu no Clube dos Macacos, no Jardim Botânico do Rio . O local cobra R$ 95 de contribuição para se tornar um associado, e disponibiliza o campo de grama natural, ginásio, quadra de tênis, duas churrasqueiras e o salão social para aluguel.

Pelos registros compartilhados nas redes sociais, é possível ver que parte da cerimônia aconteceu no salão social do Clube. De acordo com o blog Planejando Nosso Casório, o aluguel do local gira em torno de R$ 4.500.

O salão tem capacidade para 300 pessoas, e pode ser alugado às sextas e sábados a partir das 21h para festas com duração de cinco horas. Além disso, o local ainda conta com estacionamento para cerca de 120 carros.

Parte da cerimônia de casamento de Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack também aconteceu ao ar livre, e contou com diversos elementos da cultura pop. Os noivos, por exemplo, chegaram ao local em um carro idêntico ao DeLorean, veículo clássico da trilogia De Volta para o Futuro, em que Doutor Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) viajam no tempo.

O filho de Antonio Fagundes vestiu uma roupa com o arranjo inspirado no vestido de noiva icônico de Carrie Bradshaw, protagonista da série Sexy and The City. Além disso, os dois ainda inseriram a boneca Anabelle, dos filmes de terror Invocação do Mal, como decoração.

A lista de celebridades presentes contou com nomes como Paolla Oliveira, Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Sheron Menezzes, Carmo Dalla Vecchia, Valentina Herszage, Fabiana Karla, Klebber Toledo e Camila Queiroz.