Looks extravagantes, emoção e muitos famosos: o casamento de Rodrigo Fagundes

Vídeo do casamento de Rodrigo Fagundes gera comoção entre famosos; ele subiu ao altar com Wendell Bendelack

O casamento entre Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack emocionou os fãs anônimos e famosos. Neste sábado (23), ele compartilhou um vídeo do momento em que chegou ao altar para oficializar a união com o parceiro - os dois estão juntos há mais de 20 anos.

Na gravação, ele segue caminhando ao altar. Com um longo look todo bordado em renda e brilho, ele se emocionou muito ao receber o noivo. Nas redes sociais, muitas mensagens celebraram o amor entre os dois atores.

"Que lindos! Deus abençoe muito vocês", comentou Cacau Protásio. "Parabéns mais e mais amor para vocês", escreveu Regiane Alves. "Amados!!! Todo amor do mundo pra vocês dois!", declarou Bárbara Bruno.

A lista de convidados contou com a presença de famosos, como a atriz Paolla Oliveira e o ator Paulo Lessa, que foi acompanhado de sua esposa. A amiga Fabiana Karla e o casal Mateus Solano e Paula Braun também apareceram.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo C Fagundes (@rodrigoonie)

Rodrigo Fagundes recebeu declaração de amor na TV

Há pouco tempo, Rodrigo Fagundes estava no programa Encontro, da Globo, e foi surpreendido com uma declaração de amor de Wendell Bendelack. "Passando pra dizer que eu sou privilegiado por ter você do meu lado nesses 20 anos. Você é uma pessoa iluminada, generosa, companheiro, bom coração, se preocupa com os outros, enfim, a vista é sempre mais bonita contigo, meu amor”, ele se declarou ao surgir no telão do programa.

"Passamos por uma perda muito forte na pandemia, que foi a partida da sua mãe, mas a gente conseguiu se reerguer, com dificuldade, com muita saudade, mas estamos juntos”, o artista relembrou o momento difícil e continuou: “Eu vou dizer para o Brasil inteiro o nosso segredo: eu te amo!”, Wendell se derreteu. Na época, o momento emocionou os fãs.