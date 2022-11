Poliana Rocha ganha festa surpresa de aniversário antecipada: ''Maravilhosa''

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, foi surpreendida com festa antecipada para seu aniversário de 46 anos

Prestes a completar 46 anos no dia 13 de novembro, Poliana Rocha (45) já começou as comemorações de seu aniversário. Nesta quinta-feira, 10, a esposa do cantor Leonardo (59) foi surpreendida com uma festa surpresa.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou fotos do momento especial com os amigos e surgiu radiante em meio à decoração com balões e flores que fizeram para ela nos tons de branco e rosa.

"Fiquei muito “FELIZ ” e agradecida com a surpresa linda que ganhei! Festa maravilhosa, incrível… com pessoas especiais, que fazem toda diferença", contou a mãe de Zé Felipe (24) ao exibir registros deslumbrantes com a mesa toda decorada para comemorar sua data.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da festa surpresa da sogra de Virgínia Fonseca (23). "Tá maravilhosa", admiraram os fãs a loira. "Leve e radiante", disseram outros.

Poliana Rocha ganha festa surpresa de aniversário; veja as fotos:

Poliana Rocha é chamada de 'perua sem noção' e rebate comentários

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu críticas que recebeu em sua rede social recentemente ao abrir uma caixinha de perguntas. Ao ser questionada sobre como lida com os comentários negativos sobre o filho, o cantor Zé Felipe, a influenciadora se mostrou chateada, mas não saiu por baixo ao declarar que o herdeiro é superior a tudo isso e aproveitou também para responder a quem lhe chamou de "perua sem noção".

"Para de me seguir! Super fácil!", disparou ela.Em outro momento, ela comentou como faz para lidar com as pessoas que não gostam dela e mandam recados negativos. "Bloqueio! E até nunca mais!", declarou.

