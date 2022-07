Patricia Abravanel mostra casamento luxuoso da cunhada

Apresentadora Patricia Abravanel compartilhou vídeo do casamento da irmã de seu marido

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 08h12

No último final de semana, a apresentadora Patricia Abravanel (44) marcou presença no casamento de sua cunhada, Janine Faria.

Ao lado do marido, Fábio Faria (44), a herdeira do dono do baú entrou na cerimônia ao ar livre como uma das madrinhas. Para o momento, ela escolheu um vestido longo de cor clara, um salmão com transparência na parte da saia.

Não foi só Patricia Abravanel que entrou pelo corredor principal do casamento. A filha dela, Jane Abravanel Faria (4), também prestigiou a noiva sendo daminha da união.

"@janinefaria e @rafaelfroberto que alegria poder compartilhar esse momento tão especial na vida de vocês. Que Deus abençoe mais e mais esse amor lindo! Felicidades casal amado! 16/07/2022", disse a apresentadora em sua rede social ao compartilhar um resumo do casamento.

Ainda recentemente, a filha de Patricia Abravanel ficou muito emocionada e chorou ao ver sua festa de aniversário.

Patricia Abravanel mostra vídeo do casamento da cunhada; veja: