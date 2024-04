Ticiane Pinheiro e Roberto Justus prestigiam apresentação da filha, Rafaella

Deu um show! Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se encontram para assistir apresentação de Rafaella Justus no coral da escola

Na noite da última terça-feira, 23, a apresentadora Ticiane Pinheiro e o empresário Roberto Justus se uniram para celebrar um momento especial na vida de Rafaella Justus. Mesmo após a separação, ambos fizeram questão de prestigiar a apresentação do coral da filha em sua escola e posaram juntos para fotos ao lado da herdeira.

Através dos stories do Instagram, Ticiane postou uma selfie ao lado do ex-marido e contou que eles estavam lado a lado mais uma vez para apoiar a adolescente, que está prestes a completar 15 anos: “Prestigiando nossa princesa”, a apresentadora escreveu e se derreteu pela herdeira: “Rafa arrasou novamente”, ela se declarou.

Na sequência, Ticiane mostrou que as irmãs caçulas de Rafinha também participaram do evento. Vicky, que é fruto do relacionamento de Roberto Justus com sua atual esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, e Manuella, que é filha de Ticiane e do jornalista César Tralli, posaram ao lado da tia, Jô Pinheiro, e acompanharam a apresentação da irmã atentas.

Por fim, a apresentadora compartilhou os registros da performance de Rafaella no coral. Ao som das canções do Abba, a jovem não só soltou a voz, mas também brilhou com coreografias especiais ao lado de suas colegas. Claro que a mãe coruja não poupou elogios: "Tão linda! Te amo, muito orgulho de você", ela se derreteu pela filha.

Vale destacar que Ticiane e Roberto foram casados entre 2006 a 2013, quando anunciaram o ponto final no relacionamento. Apesar da separação, eles continuam se dando bem e sempre que possível, marcam presença juntos nos eventos da família para apoiar a herdeira, Rafaella.

Rafaella Justus passou por cirurgia plástica:

No mês passado, Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Pela primeira vez após passar por uma cirurgia plástica, a rinoplastia, a adolescente surgiu toda produzida e deu um show de beleza ao curtir um evento com a família.

Maquiada e com o cabelo semipreso, Rafinha ainda apostou em um vestido preto, discreto, mas elegante, para combinar com a família, que se vestiu nos mesmos tons. Entre os registros publicados por Ana Paula, a adolescente apareceu posando ao lado da irmãzinha, além do pai e da madrasta, na sala de casa antes de partir para o desfile; veja os cliques.