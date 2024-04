Quem é o sósia do Davi? Ator que estará em documentário apareceu na Netflix

Conheça mais sobre o trabalho do ator Jean Pedro que vai interpretar Davi, campeão do 'BBB 24', em documentário Globoplay

Depois que Davi (21) se consagrou como grande campeão do BBB 24, o Globoplay está planejando um documentário que retrata a história do motorista de aplicativo. O projeto audiovisual contará com atores profissionais e o streaming já escolheu o responsável por interpretar Davi. Ele também é uma figura conhecida na Netflix. Entenda.

Quem vai interpretar Davi no documentário Globoplay é o ator e cantor Jean Pedro (31). Ele é natural de Salvador, na Bahia, conterrâneo do vencedor do BBB 24, e já acumula diversos projetos no audiovisual brasileiro.

Jean ficou conhecido pelo grande público após interpretar Samuca na websérie Som do Amor. Ele também integrou o elenco do filme União Instável da Netflix, onde deu vida ao personagem Gabriel, mas não para por aí, o ator é uma das novidades da nova temporada de Rensga Hits!, Globoplay. Ele também já apresentou o Salvador Fashion Race.

SEGUE NORMALMENTE

Em meio a críticas envolvendo a intimidade de Davi, que nos últimos dias causou com o fim do relacionamento comMani Reggo (41), muitas pessoas imaginaram que a Globo iria cancelar o documentário. No entanto, a emissora optou apenas por dar uma pausa nas gravações e adiar o lançamento para o dia 8 de maio.

Durante às gravações, acompanhado com a equipe do documentário, Davi caminhou pelas ruas e foi assediado por diversos moradores da região. Esbanjando simpatia e com o sorriso no rosto, ele tirou fotos, abraçou e até ganhou presente de um dos fãs.

Maria Freire que irá interpretar Mani Reggo, em seu perfil do Instagram, a atriz chegou a compartilhar alguns registros da gravação e não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu nos bastidores. Fazendo mistério, ela apenas agradeceu pela oportunidade de estar trabalhando em um projeto que envolvia a TV Globo.

Conforme a CARAS Brasil, o documentário contará com a participação especial de nomes famosos como Leo Santana, Xanddy Harmonia e Carla Perez, que já gravaram seus depoimentos sobre a vitória do baiano nos Estúdios Globo.