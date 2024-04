Fernando Zor celebra aniversário em festa para quatro mil pessoas; saiba detalhes e valores

Dupla de Sorocaba, Fernando Zor celebrou seus 40 anos durante show com direito a bolos hiper-realistas e surpresa dos filhos

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, celebrou seus 40 anos em alto estilo no último sábado, 20. O aniversário foi comemorado durante o Churrasco On Fire, show que contou com quatro mil pessoas, realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Em certo momento da festa, Fernando Zor recebeu homenagens de Sorocaba, da equipe do evento e também de suas filhas, Kamilly e Alice, que subiram ao palco para cantar parabéns. Além disso, os pais do artista e sua irmã também estiveram presentes.

O evento esgotou os ingressos, que começaram a ser vendidos no valor de R$ 250. Além do momento de celebração, o músico também ganhou dois bolos hiper-realistas de presente, um em formato de costela e outro imitando o peixe Tucunaré, espécie presente nos rios do Brasil e da América do Sul.

O bolo em forma de costela foi um presente esculpido pelo confeiteiro Fabiano Tchunnay, finalista do reality Bake Off Brasil e vencedor do Campeão Bolo Esculpido do Cake Awards. De acordo com informações compartilhadas pela assessoria dos artistas com a CARAS Brasil, a sobremesa demorou sete horas para ser feita, e tinha massa de chocolate com recheio de doce de leite e damasco.

Já o bolo imitando o Tucunaré foi presente de sua irmã, feito pela Feito Agora Atelier, uma confeitaria de Sorocaba. O bolo contava com o peixe e um boneco de Fernando pescando, atividade que, segundo sua assessoria, é uma de suas favoritas além de cantar. O recheio era de red velvet, um dos sabores preferidos do cantor.

Foto: Divulgação

