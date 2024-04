Fernando Zor posta clique raro com o pai e presta bela homenagem: "Inspiração"

O cantor sertanejo Fernando Zor postou uma foto inédita com o pai, Sérgio Bonifácio, e o parabenizou por seu aniversário

O cantor Fernando Zor usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, Sérgio Bonifácio, que completou 66 anos de vida nesta segunda-feira, 1º.

Em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, compartilhou uma clique raro com o aniversariante, que estava segurando um bolo todo de chocolate, e demonstrou todo seu amor e gratidão por ele.

"Um grande homem, uma inspiração de fé e perseverança! Feliz aniversário, meu pai! Que esse dia seja tão maravilhoso, quanto o senhor é pra mim, e toda nossa família! Te amo", declarou o artista na legenda da publicação.

Os fãs de Fernando também parabenizaram seu Sérgio nos comentários. "Parabéns, Sr. Sérgio. Muita saúde, paz, amor, felicidades... que Deus continue lhe abençoando grandemente", disse uma seguidora. "Que Deus o abençoe, muitas felicidades!", escreveu outra. "Viva seu Sérgio! Que Deus abençoe com muita saúde", desejou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Zor (@fernando)

Filha de Fernando Zor revela início de tratamento

Filha mais velha do cantor sertanejo Fernando Zor, Kamily Zor, de 21 anos, revelou que iniciou um tratamento contra a ansiedade. A jovem gravou um vídeo para falar sobre a saúde mental com seus seguidores e a importância de procurar um médico para se sentir melhor.

"Tenho ansiedade e, por muitas vezes, eu me sinto paralisada pela minha ansiedade. Depois de muitas sessões de terapia com o meu psicólogo, onde o assunto principal era minha ansiedade, ele chegou à conclusão que já estava se tornando patológico, que significa que começou a atrapalhar a minha vida e a minha produtividade em tudo", afirmou ela.

"Ele [o psicólogo] me encaminhou para um psiquiatra de sua confiança, muito competente. Eu fui na consulta, inclusive minha mãe [Aline Oliveira] foi comigo, e tivemos uma longa conversa. Adorei o psiquiatra e nós chegamos à conclusão que seria melhor eu voltar a tratar minha ansiedade com medicamento", revelou em outro trecho. Confira a publicação completa!