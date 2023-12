Filha de Fernando Zor revela início de tratamento: ‘Me sinto paralisada’

Filha mais velha do sertanejo Fernando Zor, Kamily Zor, conta sobre sua saúde mental e revela que iniciou um tratamento médico

Filha mais velha do cantor sertanejo Fernando Zor, Kamily Zor, de 21 anos, revelou que iniciou um tratamento contra a ansiedade. A jovem gravou um vídeo para falar sobre a saúde mental com seus seguidores e a importância de procurar um médico para se sentir melhor.

Ela disse que sofre com a ansiedade e decidiu se cuidar para melhorar sua vida. "Tenho ansiedade e, por muitas vezes, eu me sinto paralisada pela minha ansiedade. Depois de muitas sessões de terapia com o meu psicólogo, onde o assunto principal era minha ansiedade, ele chegou à conclusão que já estava se tornando patológico, que significa que começou a atrapalhar a minha vida e a minha produtividade em tudo", afirmou ela.

E completou: "Ele [o psicólogo] me encaminhou para um psiquiatra de sua confiança, muito competente. Eu fui na consulta, inclusive minha mãe [Aline Oliveira] foi comigo, e tivemos uma longa conversa. Adorei o psiquiatra e nós chegamos à conclusão que seria melhor eu voltar a tratar minha ansiedade com medicamento".

Por fim, ela contou que não problema em falar sobre saúde mental. "Tive momentos ótimos, realmente melhorei da ansiedade e da depressão. Não tenho mais depressão, mas a ansiedade sempre esteve presente na minha vida e, de um tempo pra cá, ela se tornou patológica. Não há vergonha nenhuma em contar isso para vocês, não há porque eu esconder isso de vocês, não acho ruim tomar remédio, eu já tentei várias alternativas para melhorar da minha ansiedade, mas nada adiantou e, por isso, eu comecei um novo tratamento com medicamento", afirmou.

Lucas Lucco faz pausa na carreira para cuidar da saúde mental

O cantor Lucas Lucco surpreendeu os fãs com um comunicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 7. O artista revelou que sofre de TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) e precisa de uma pausa em sua agenda de shows para cuidar de sua saúde mental e ficar bem para retomar sua carreira em breve.

O artista contou que teve crises nos últimos tempos e quer tirar um tempo para descansar e focar em sua recuperação. "Nesse ano de 2023 eu tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento/cancelamento de alguns shows. Remanejando e lutando com a gente por conta dos vários e vários compromissos que as empresas que tenho hoje me demandam. Tive inúmeras crises durante o ano, mas, no dia 7 de novembro, ficou muito intenso e de lá para cá, eu fiquei sem sintomas durante somente 3 dias desses 30", disse ele.

E contou sobre seu tratamento. "Eu já estava fazendo um tipo de tratamento e agora resolvi buscar um profissional especializado no meu caso, que mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização. Eu tenho certeza que vou conseguir passar por cima disso, de novo, mas preciso de uns dias em casa até conseguir me recuperar e me sentir bem com essa mudança. Eu amo tudo que eu faço, amo o meu trabalho dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito e por isso preciso dessa pequena pausa", afirmou.

Por fim, ele se desculpou com os fãs pelos cancelamentos de shows e deixou um conselho para todos. "Peço desculpas às pessoas que iriam nos shows desse fim de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% pro meu filho, pro palco, pras empresa e pra realizar os sonhos e objetivos que eu ainda tenho a realizar. Sabe, tem feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser muito… muito doloridas. Seja gentil com todo mundo porque você nunca sabe o que que aquela pessoa está vivendo nos bastidores e que muitas, ao sair de casa, escolhem uma máscara para usar por aí. Beijos, Lucas", escreveu.