Fernando Zor encanta ao dividir clique raro com a filha caçula: ‘Uma mocinha’

Ela cresceu! Fernando Zor derrete seguidores ao compartilhar foto inédita da filha caçula, Alice, que roubou a cena com seu tamanho

Na última quarta-feira, 08, Fernando Zor encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da filha caçula, Alice Zor. A menina, que é fruto de um antigo relacionamento com a cantora Mikelly Medeiros, tem apenas oito anos, mas já aparece quase do tamanho do pai no registro inédito.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Fernando compartilhou o clique onde aparece impressionado com a altura de Alice, que surge sorridente ao lado do paizão. Na legenda, o cantor sertanejo que faz dupla com Sorocaba brincou: "Ei, tempo, vai com calma aí. Oh Deus", ele se surpreendeu com o crescimento da filha.

Nos comentários, os seguidores do artista rasgaram elogios para a beleza da menina: “Como essa princesa cresceu”, disse uma admiradora. “Lembro do Fernando com a Alice ainda bebê, tá uma mocinha já”, exaltou mais uma. “Já já está do seu tamanho, uma mini adolescente linda”, escreveu outra. “Xerox do pai”, opinou mais uma.

O casamento de Fernando Zor e Mikelly Medeiros:

Para quem não acompanhou, Fernando e Mikelly subiram ao altar após sete anos de namoro, mas decidiram colocar um ponto final na relação em 2018: “Obrigado, Mikelly. Obrigado por ter sido minha amiga, minha namorada, minha esposa, minha parceira. Obrigado por me dar a joia mais rara que um ser humano possa ter, a nossa pequena Alice”, o cantor declarou em suas redes sociais na época.

Pouco tempo depois, o sertanejo assumiu uma relacionamento de idas e vindas com a cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, mas o romance chegou ao fim definitivamente no começo deste ano. Vale lembrar que ele também é pai de Kamily, que tem 21 anos e é fruto de um antigo relacionamento com Aline Oliveira.

Fernando Zor deu carrão de presente para a filha mais velha:

Fernando Zor tem motivos de sobra para comemorar! Recentemente, sua primogênita, Kamily, celebrou a chegada de seus 21 anos. E é claro que o paizão não deixou essa data especial passar em branco e escolheu um presente incrível para a herdeira. Através das redes sociais, a filha do cantor sertanejo contou que ganhou um carrão.

No feed de seu perfil oficial do Instagram, a jovem, que trabalha como influenciadora digital, mas tem o sonho de ser atriz, exibiu detalhes do presente. Em um álbum de registros, ela mostrou que seu pai preparou uma surpresa emocionante para entregar seu primeiro veículo, com direito a um laço vermelho gigantesco; confira os cliques do presente!