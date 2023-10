Fernando Zor dá carrão de presente para a filha mais velha, Kamily: ‘Ganhei’

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, impressiona ao exibir presentão para celebrar os 21 anos de sua primogênita, Kamilly

Fernando Zor tem motivos de sobra para comemorar! Sua primogênita, Kamily Zor, celebra seus 21 anos nesta sexta-feira, 20. E é claro que o paizão não deixou essa data especial passar em branco e escolheu um presente incrível para a herdeira. Através das redes sociais, a filha do cantor sertanejo contou que ganhou um carrão.

No feed de seu perfil oficial do Instagram, a jovem, que trabalha como influenciadora digital, mas tem o sonho de ser atriz, exibiu detalhes do presente. Em um álbum de registros, ela mostrou que seu pai preparou uma surpresa emocionante para entregar seu primeiro veículo, com direito a um laço vermelho gigantesco.

“Ganhei um carro! Obrigada pai, te amo muito”, Kamily escreveu feliz da vida na legenda da publicação. Fernando também publicou a foto em seu perfil e se derreteu por sua primogênita, que é fruto de um antigo relacionamento com Aline Oliveira: “Sua felicidade é a minha, filha”, o sertanejo se declarou para a herdeira.

Nos comentários da publicação, a atitude do cantor comoveu os fãs, que deixaram vários elogios: “Papai representou”, disse uma admiradora. “Parabéns, a filhota merece!”, exaltou outra seguidora. “Que tudo! Agora segura essa mulher”, brincou outro. “Fernando, que papai do céu abençoe você também por estar sempre em família”, disse mais um.

Vale lembrar que além de Kamily, Fernando também é pai da pequena Alice, que está com quatro aninhos. A pequena é fruto de um antigo relacionamento com a cantora Mikelly Medeiros. Após a separação, o sertanejo engatou um romance de idas e vindas com a cantora Maiara, mas eles acabaram colocando um ponto final definitivo na relação.

