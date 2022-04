Rebeca Abravanel encanta com fotos raras com a sobrinha: ''Princess Jane''

Na rede social, Rebeca Abravanel encantou ao compartilhar selfies com a filha de Patricia Abravanel

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 07h23

Discreta com sua vida pessoal, Rebeca Abravanel (41) encantou ao compartilhar selfies com a sobrinha nesta segunda-feira, 18.

Fazendo caras e bocas com Jane Abravanel Faria (4), filha do meio de Patricia Abravanel (44), a esposa de Alexandra Pato (32) esbanjou charme ao surgir com tiara igual à garota.

"Princess Jane", falou sobre a menina ser uma princesinha. Nos comentários, os internautas se derreteram pelas duas. "Que lindas", admiraram. "Que fofinha", elogiaram outros.

Ainda na última semana, Rebeca Abravanel encantou ao compartilhar fotos de um passeio que fez com a família e Silvio Santos (91) nos EUA.

Morando fora do Brasil com o esposo, a apresentadora sempre recebe a família para curtir momentos divertidos por lá.

