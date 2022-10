Neymar Jr. mostra detalhes da festa de aniversário de Carol Dantas

O jogador Neymar Jr. mostrou a comemoração do aniversário de 29 anos de Carol Dantas, mãe de seu filho

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 20h18

Neymar Jr.(30) compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto da comemoração do aniversário de Carol Dantas, mãe de seu filho, Davi Lucca (11).

A influenciadora digital completou 29 anos de vida nesta sexta-feira, 21, e comemorou a data especial com uma festa intimista.

Na imagem publicada pelo jogador do Paris Saint-Germain, a aniversariante aparace abraçada com os filhos, Davi e Valentim (3), e o ambiente está decorado com vários balões e flores. Além disso, é possível ver o bolo que ela ganhou para festejar o novo ciclo.

"Parabéns @candantas. Aniversário é seu, mas quem celebra somos nós, por ter você em nossas vidas. Que Deus abençoe você sempre, te amo", declarou o atleta na legenda da publicação.

Mais cedo, Neymar não perdeu a oportunidade de zoar a ex. Através dos Stories do Instagram, ele gravou um vídeo citando as 'melhoras coisas' do dia. "Trago boas notícias, hein? Chegou a terceira melhor de hoje, a sexta-feira. Quem não gosta da sexta-feira? A segunda é o aniversário da mãe do meu filho, óbvio. E a primeira sou eu, né?", brincou.

Vale lembrar que Carol é casada com o empresário Vinicius Martinez, pai de Valentim.

Confira os detalhes da festa de aniversário da mãe do filho de Neymar Jr.:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!