Neymar Jr. brinca ao parabenizar a mãe de seu filho, Carol Dantas

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 10h10

O jogador de futebol Neymar Jr. (30) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para homenagear a ex, Carol Dantas!

O atleta não perdeu a oportunidade de zoar a ex, mãe de seu filho, Davi Lucca, de 11 anos, pelo aniversário dela de 29 anos.

Nos Stories de seu Instagram, o craque fez um vídeo em seu Instagram, em que citava as 'melhoras coisas' do dia. "Trago boas notícias, hein? Chegou a terceira melhor de hoje, a sexta-feira. Quem não gosta da sexta-feira? A segunda é o aniversário da mãe do meu filho, óbvio. E a primeira sou eu, né?", disse ele, aos risos.

Neymar e Carol mantém uma relação de amizade e aparecem constantemente juntos, ao lado do filho, do atual marido da influencer, o empresário Vinícius Martinez, e o pequeno Valentim, de 3 anos, filho do casal.

Confira Neymar Jr. tirando sarro de Carol Dantas:

Pai de Neymar Jr. sobre preparação do filho para a Copa

O pai do craque do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar Jr, Neymar Santos (57), disse em entrevista que o filho está “chegando 100%” para a Copa do Mundo do Catar. O jogador está em busca de conquistar um título inédito para sua lista que conta com mais de 20 taças. Na contagem regressiva para o maior evento de futebol do mundo, Neymar Santos contou para o Galera Esporte Clube, da Rede TV!, que o filho está focado demais para a conquista. “Começou uma preparação muito antes dessa temporada e está focado demais para conseguir, não só a Copa do Mundo, mas também a Champions com o PSG”, disse. “Criamos durante esse tempo uma expectativa muito grande, claro, que anos atrás lesões atrapalharam, mas hoje estamos chegando totalmente 100%”, completou.

