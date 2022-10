Pai de Neymar Jr fala sobre preparação do filho para a Copa do Mundo do Catar

Neymar Santos, pai do craque Neymar Jr, disse em entrevista que ele está em busca de levantar a taça inédita da sua lista

O pai do craque do PSG e da Seleção Brasileira, Neymar Jr (30), Neymar Santos (57), disse em entrevista que o filho está “chegando 100%” para a Copa do Mundo do Catar. O jogador está em busca de conquistar um título inédito para sua lista que conta com mais de 20 taças.

Na contagem regressiva para o maior evento de futebol do mundo, Neymar Santos contou para o Galera Esporte Clube, da Rede TV!, que o filho está focado demais para a conquista. “Começou uma preparação muito antes dessa temporada e está focado demais para conseguir, não só a Copa do Mundo, mas também a Champions com o PSG”, disse.

“Criamos durante esse tempo uma expectativa muito grande, claro, que anos atrás lesões atrapalharam, mas hoje estamos chegando totalmente 100%”, completou.

Neymar Jr tem mais de 20 títulos na carreira, entre eles duas medalhas de ouro olímpico, Libertadores da América, Champions League, Mundial de Clubes, entre outras. Então, a cobrança em cima do craque para a conquista da Copa do Mundo do Catar é gigante.

Sobre isso, Neymar Pai, como é conhecido, diz como o camisa 10 reage às críticas e pressão da torcida. "Claro que quando tem uma cobrança, o desafio fica maior, mas ele sempre conseguiu dar a volta por cima e nunca foi diferente. O esporte em si, o futebol, é uma competição de alto nível que precisa de exigência e o Neymar sempre cumpre com ela”, contou.

O programa Galera Esporte Clube, da Rede TV!, com Neymar Santos, pai de Neymar Jr, vai ao ar nesta segunda-feira, 3, às 22h30.

