Possível novo affair de Neymar assiste ao jogo da seleção e amigos do jogador aprovam

Romance no ar?

Possível novo romance de Neymar foi seguida pelos amigos mais próximos do jogador

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 19h47

Estaria Neymar (30) com um novo affair? Alguns estão apontando a modelo Brenda Pavanelli como o novo romance do jogador brasileiro. Os boatos começaram porque ela esteve presente no jogo entre Brasil e Tunísia na terça-feira, 27, mas foi um detalhe nas redes sociais que chamou a atenção dos internautas.

O que aconteceu foi que Gil Cebola e Jota Amâncio, os famosos “parças” inseparáveis do menino Ney, mostraram que aprovaram a nova moça, começando a seguir Brenda nas redes sociais. Além disso, ambos curtiram diversas fotos da influenciadora no Instagram.

E depois que as notícias do relacionamento dos dois começaram a surgir na internet, Brenda Pavanelli começou a ganhar muitos seguidores, possivelmente fãs de Neymar. Sendo que, muitos deles estão comentando em suas fotos coisas como “cuide bem”.

Assim, Brenda deu um recado para seus novos seguidores vindos de Neymar. “E para quem é novo aqui, eu sempre trabalhei com isso: sempre postei meu cotidiano por aqui, trabalho como digital influencer, então não vou parar por causa do burburinho", contou.

Carol Dantas flagra reação de Davi Lucca com o gol de Neymar Jr. pela Seleção Brasileira

A influenciadora Carol Dantas impressionou seus seguidores com uma cena fofíssima durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Tunísia. Ela flagrou seu filho Davi Luccas comemorando o gol do pai, Neymar Jr, onde ele imitava a pose do jogador, que celebra fazendo uma careta.

Neymar adorou com o registro e compartilhou nas próprias redes sociais. "Narro melhor que o Galvão", brincou a influenciadora nos comentários.