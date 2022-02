Carol Dantas comemora aniversário de Neymar Jr.: ''Trintão do papai do Davi''

A mãe de Davi Lucca prestou uma homenagem no aniversário de 30 anos do jogador Neymar Jr.

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 18h26

Carol Dantas(28) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 30 anos de Neymar Jr.

A influenciadora digital, mãe de Davi Lucca (10), filho do atacante do Paris Saint-Germain, compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto abraçada com o atleta e prestou uma bela homenagem.

"Trintão do papai do Davi, meu grande amigo, parceiro de vida! Você sabe o quanto desejo o melhor para você, sua felicidade é a nossa também. Nossa família te ama muito!! Feliz aniversário, fofoqueiro", elogiou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Neymar agradeceu o carinho de Carol e se declarou. "Eu te amo demais. Você é um presente na minha vida", disse o atleta.

Mais cedo, o jogador recebeu homenagens do cantor Thiaguinho(38) e do ator Rafael Zulu(39). Além deles, Bruna Biancardi (27), a namorado do craque, também celebrou a data relembrando vários momentos ao lado do atleta.

Confira a postagem de Carol para Neymar: