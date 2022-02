Neymar Jr. completa 30 anos e ganha homenagem de Thiaguinho: ''Sempre aqui na torcida''

O cantor Thiaguinho prestou uma homenagem no aniversário de 30 anos de Neymar Jr.

05/02/2022

O jogador Neymar Jr.completou 30 anos de vida neste sábado, 5.

Para comemorar a data especial, Thiaguinho(38) compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do aniversariante e prestou uma bela homenagem para o amigo.

"O EneJota Trintou!!! Hoje é dia celebrar a vida desse irmão querido! Seja bem-vindo ao time dos Experi! Kkkkkk Que Deus abençoe demais sua vida e da sua família! Aproveita teu dia!!", disse o cantor no começo da publicação.

Em seguida, Thiaguinho afirmou que sempre estará na torcida pelo atleta. "E que seu ano seja, mais uma vez, abençoado! Tô sempre aqui na torcida… Cê tá ligado! Precisando, grita noixxx! Feliz aniversário, @neymarjr! Te amo, irmãozinho!", finalizou o pagodeiro.

Comemoração de aniversário

Neymar Jr. comemorou o aniversário de 30 anos com uma festa intimista na sua mansão em Paris. O jogador compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do filho, Davi Lucca (10), e do seu bolo de aniversário. "Trintei", escreveu o atleta na legenda da publicação.

