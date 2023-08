Mirella Santos mostra festão de 9 anos da filha, Valentina Muniz: ''Dia incrível''

Com tema da Barbie, Mirella Santos mostra como ficou a festa da filha, Valentina Muniz, organizada em uma semana

A modelo Mirella Santos e o marido, o apresentador e humorista Wellington Muniz, comemoraram os nove anos de sua única herdeira, Valentina Muniz. Nesta segunda-feira, 14, a loira compartilhou um vídeo mostrando como foi a festa.

Com o tema da Barbie, a menina comemorou seu aniversário com uma decoração rosa em um rancho. Em apenas uma semana, o evento foi organizado e os detalhes chamaram a atenção no vídeo publicado pela mãe.

"Que dia incrível! Gente, assista esse vídeo! Vou mostrar agora o que rolou no último sábado na festa de 9 anos da nossa princesa @valentinamunizreal , na minha linda ilha da magia em Floripa no @ranchodocecabana do irmão Ricardo. Quero agradecer a todos que entraram na minha loucura de organizar uma festa em 1 semana", contou Mirella Santos.

Em maio deste ano, Mirella Santos celebrou a chegada de seus 40 anos em grande estilo. É bom lembrar que em junho de 2012, ela se casou com Ceará. Dois anos depois, o casal teve Valentina Muniz.

Veja como foi a festa:

Após ter mansão invadida, Mirella Santos recupera bolsas de grife

Recentemente, Mirella Santos recuperou suas bolsas de grife furtadas após sua mansão ter sido invadida no feriado do dia 7 de abril.

Através dos Stories do Instagram, o marido da modelo, o humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, postou alguns vídeos mostrando que a esposa compareceu ao Deic-SP (Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo), para reconhecer os objetos encontrados.

"Eu estou feliz da vida por você, amor", disse o artista no começo da gravação. "São bolsas que são bem cuidadas, [elas] não têm um ano. Têm cinco, dez anos", falou ele, enquanto Mirella fazia o reconhecimento.

Enquanto olhava os objetos recuperados pela polícia, a modelo apontou que ainda faltava uma bolsa da Chanel. "Vai pegar. Se quiser mais duas bolsas, tenho duas nos olhos, eu te dou. Eu não durmo faz tempo", brincou o humorista. Mirella também se mostrou confiante em encontrar todos os pertences roubados. "Vamos encontrar o resto", torceu ela. "O resto, não. O que falta. O resto vai para o lixo. Estamos muito felizes", corrigiu ele.