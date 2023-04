Mirella Santos e Ceará mostram como ficou a casa após assalto: ''Um furacão''

Em vídeos, Mirella Santos e Ceará chocam ao mostrarem situação da casa após invasão de bandidos

A casa de Mirella Santos e Ceará foi invadida na última sexta-feira, 7, enquanto o casal estava fazendo uma viagem com a família no interior de São Paulo para aproveitar o feriado da Páscoa. Dias após a invasão dos bandidos, os famosos revelaram o acontecimento lamentável e nesta terça-feira, 11, publicaram vídeo para mostrar como ficou a casa.

Arrasado, o apresentador Wellington Muniz exibiu as portas arrombadas de seu lar e os objetos todos jogados pelos cômodos. O comunicador lamentou ao ver o quarto da filha, Valentina Muniz, também arrombado.

Segundo o famoso, os bandidos levaram itens de alto valor como bolsas grifadas de sua esposa e joias. Além disso, os assaltantes pegaram o cofre, deixando uma bagunça por onde passaram pela residência. Ceará afirma que quem entrou já sabia o que gostaria de levar, pois deram ênfase no quarto deles e no closet de Mirella.

"Coisas de valor, mas coisas de valor afetivo, que você dá pra esposa, compra com maior dificuldade, mas ninguém gosta de conquistar as coisas e perder, porque trabalha muito pra ter as coisas", desabafou o artista sobre ter sido roubado em sua própria casa. "Parece que passou um furacão aqui em casa", exibiu roupas e sapatos jogados. "Pago vigia da rua, tem segurança que cuida da minha casa", disse sobre estar revoltado com o acontecimento.

Veja os vídeos da casa de Mirella Santos e Ceará:

Aos prantos, Mirella Santos revela invasão em sua casa: 'Levaram tudo'

A influenciadora digital Mirella Santos, que é a casada com o humorista Wellington Muniz, o Ceará, revelou que a sua casa foi invadida por criminosos na última sexta-feira, 7. Nesta segunda-feira, 10, ela apareceu chorando muito nos stories do Instagram ao relatar o que aconteceu.

Mirella contou que a casa foi roubada durante a noite de sexta-feira e os ladrões roubaram todos os pertences de valor da família, incluindo bolsas de grife e joias. Muito triste e abalada, a artista desabafou sobre o ocorrido e disse que já está recebendo a ajuda da polícia para encontrar seus itens de valor.

“Eu tive a pior sexta-feira santa da minha vida. Deus que me perdoe. Eu estou aqui com o Ceará e a Dani. No final de semana, a gente foi para um hotel fazenda em família. Arrombaram a minha casa, entraram na minha casa em São Paulo. Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito. Eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar as minhas coisas, e eu sei como é difícil. Nada foi fácil para a gente. Eu estou muito triste, muito nervosa, eu não paro de tremer.

É revoltante ver entrarem na sua casa, sendo que a minha casa tem vigilância, eu pago vigia da rua e ninguém vê", disse ela.

Então, ela contou mais sobre a sua revolta com a sua situação. "Eu nunca fui de ostentar as coisas que a gente tem. Dá uma dor de impotência, de insegurança. Eu acredito muito na lei divina, Deus não vai deixar impune. Não é a primeira vez que fazem isso. Me roubaram joias, me roubaram bolsas, relógios, me roubaram tudo, mas eu acredito que todos os policiais vão conseguir recuperar isso", afirmou.

E continuou: "Eu estou desesperada! Eu nunca comprei coisa roubada, eu sempre ralei muito. Não é só o valor, é o valor afetivo. Eram presentes da infância da minha filha, eram alianças do meu avô que já faleceu, são coisas afetivas e que marcam a gente, que eu guardava com muito carinho. Eu perdi tudo, levaram tudo. Eles levaram o cofre inteiro".