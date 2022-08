Michel Teló e Thais Fersoza celebram 6 anos da filha em festa com famosos no Rio

Melinda, primogênita da atriz Thais Fersoza e do cantor Michel Teló, ganha festa dos pais no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 07/08/2022, às 20h54 - Atualizado às 21h14

Os papais Michel Teló (41) e Thais Fersoza (38) não deixaram a data passar em branco e fizeram uma festa para em comemoração ao aniversário da filha mais velha!

Os artistas celebraram mais um ano de vida da primogênita, Melinda, que completou 6 anos na última segunda-feira, 01, em casa de eventos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O casal posou para fotos com a aniversariante, que esbanjou fofura ao surgir vestida de princesa, e com o filho mais novo, Teodoro (5).

Hugo Moura (32), marido de Deborah Secco (42), esteve presente no local com a herdeira do casal, Maria Flor (5). O cantor Lulu Santos (69), que integra o time de jurado do The Voice Kids ao lado de Teló, e o marido, Clebson Teixeira, também marcaram presença.

Confira as fotos dos famosos no aniversário de Melinda, filha de Thais Fersoza e Michel Teló:

Fotos: Fabricio Pioyani/AgNews

Thais Fersoza e Michel Teló se declaram para Melinda

Thais Fersoza e Michel Teló prestaram lindas homenagens para a filha, Melinda. "Minha Tutu, amor da mamãe.. como eu te amo! Você é meu sonho realizado, meu raio de Sol! Minha menina amorosa, generosa, sensível.. de um coração gigante! Que sempre pensa no outro, cuida, se preocupa, de um olhar tão atento que surpreende sempre!", disse a mamãe coruja no início do texto.

"Você é isso minha princesa. Amor da nossa vida. Generosa, cuidadosa, um coração tão lindo! Te amo tanto, minha mocinha. Eu desejo tanta coisa, no mais profundo do meu coração. No mais puro amor que meu coração pode ter", se derreteu Teló.

