Thaís Fersoza e Michel Teló celebram os 6 anos da filha, Melinda: ''A vida é infinitamente melhor com você''

Nesta segunda-feira, 1, a casa de Thaís Ferosa (38) e Michel Teló (41) está em festa! Isso porque, a filha mais velha do casal, Melinda, está completando 6 anos de vida. Para celebrar essa data especial, a atriz e o sertanejo usaram suas redes sociais para fazer lindas declarações de amor para a pequena.

Thaís publicou um vídeo onde exibe momentos especiais que viveu ao lado da menina durante a viagem de férias que estão fazendo. Entre as cenas registradas no clipe, Melinda aparece comendo um bolinho, brincando em diversos brinquedos de um parque de diversões e cantando um parabéns especial ao lado dos pais e do irmão, Teodoro.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu, fazendo uma linda homenagem: "Minha Tutu, amor da mamãe.. como eu te amo! Você é meu sonho realizado, meu raio de Sol! Minha menina amorosa, generosa, sensível.. de um coração gigante! Que sempre pensa no outro, cuida, se preocupa, de um olhar tão atento que surpreende sempre!"

"Que orgulho eu tenho de ser sua mãe.. como eu te admiro meu amor! Que Papai do Céu te cubra de bençãos! Que seus sonhos e pedidos sempre se realizem. Que vc seja sempre cercada do bem! Minha parceirinha.. a vida é infinitamente melhor com vc ao meu lado! Te amo infinito!", finalizou ela.

Já Michel publicou algumas fotos recentes que fez com a pequena, uma onde ela aparece fazendo um carinho no papai e outra onde ele, Thais e a pequena aparecem juntos cantando parabéns.

Na legenda, o papai babão se declarou para a menina: "Você é isso minha princesa. Amor da nossa vida. Generosa, cuidadosa, um coração tão lindo! Te amo tanto, minha mocinha. Eu desejo tanta coisa, no mais profundo do meu coração. No mais puro amor que meu coração pode ter."

"Amor infinito. Deus te abençoe, te proteja e cuide de você sempre. Quando oro por você, chego tao perto de Deus. Obrigado por isso. Te amo muito, minha filhota. Obrigado por esse amor. Feliz aniversário. Toda felicidade e sorte de bençãos pra sua vida, Melinda", finalizou ele.

Confira as lindas homenagens que Thaís Fersoza e Michel Teló fizeram para celebrar os 6 anos da filha, Melinda:

