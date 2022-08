Mc Mari revela detalhes dos preparativos para seu casamento de R$ 1 milhão

Cantora Mc Mari, do feat. "Bandido" com Zé Felipe, contou como será a cerimônia luxuosa de seu casamento

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 11h43

A cantora Mc Mari está prestes a subir ao altar com muito luxo. Conhecida pelo feat. Bandido com Zé Felipe, a artista revelou detalhes do preparativos da cerimónia luxuosa em que vai se casar.

Avaliado em quase 1 milhão de reais, o grande evento de Mc Mari é um sonho que logo logo se realizará. Com os preparativos a todo vapor, ela contou um pouco como está sendo conciliar a vida de noiva e o trabalho.

"Está sendo tudo uma grande correria porque preciso conciliar a carreira em ascensão, vários shows, clipes, viagem, com a loucura que é organizar um casamento. Mas estou vivendo tudo que sempre sonhei! Contratei um time super competente e especializado para cuidar de cada detalhe, tenho o suporte da equipe do buffet cerejeiras, meu assessor de imprensa, minha equipe, além disso, tudo tem um dedinho meu, estou me envolvendo completamente e amando", disse a cantora.

O vestido de Mc Mari e mais

Com vestido de cristais bordados a mão, cerimônia ao ar livre em uma fazenda no estado de São Paulo e convidados famosos, a artista de Itabuna, na Bahia, espera viver um dia mágico com o amado que já é casada no civil e tem duas filhas.

"Busquei que a festa fosse de extremo conforto e luxo para os meus convidados, para mim e meu marido. Nós já somos casados no civil, temos duas filhas, a Ana Maria de 1 ano e a Jessica de 10, então queríamos uma cerimônia realmente especial, para celebrar nossa vida juntos. Sempre foi um sonho casar, agora que consegui ter condições para fazer, não perdi tempo e comecei os preparativos" comentou.