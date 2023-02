MC Loma mostra detalhes da festa de mesversário da filha, Melanie, inspirada em 'Crepúsculo'

MC Loma organizou uma festa temática para comemorar os cinco meses de vida da filha, Melanie

MC Loma (20) usou as redes sociais para dividir com os seguidores os detalhes da festa de mesversário de sua filha, Melanie, que completou cinco meses de vida nesta quinta-feira, 9.

Para comemorar a data especial, a mamãe coruja preparou uma festa intimista, inspirado no filme Crepúsculo. Nas imagens, é possível ver o espaço decorado com vários balões preto e vermelho, além do bolo e docinhos.

"Bella e Renesmee", escreveu a artista, fazendo referência as personagens do filme. Renesmee, aliás, é filha de Bella Swan e Edward Cullen, que são interpretados por Kristen Stewart e Robert Pattinson.

A festa temática encantou os fãs de Loma. "Eu amei", confessou um seguidor. "Muito criativa", comentou uma internauta. "Juro, você superou o auge das decorações de festinha de mesversário", falou uma fã. "Lindas. Os temas são os melhores", disse mais uma.

Mais cedo, MC Loma compartilhou algumas fotos com Melanie e se declarou para a herdeira. "Há 5 meses atrás, às 13:41h, eu estava revivendo novamente e conhecendo você, mal sabia que você iria me fazer tão feliz e tão completa. Nunca passou na minha cabeça que um ser tão pequeno e tão sensível, iria me tornar uma mulher forte, madura e uma leoa que faz de tudo pra ver você bem e luta com quem quer que seja...", escreveu ela em um trecho da postagem.

Confira as fotos do mesversário da filha de MC Loma:

