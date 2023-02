MC Loma comemora 5 meses da filha: “Tão feliz e tão completa”

A cantora MC Loma compartilhou um álbum de fotos e texto apaixonado pela filha

MC Loma (20) está comemorando os 5 meses de Melanie, sua primeira filha, nesta quinta-feira, 9, no Instagram a cantora abriu um álbum de fotos da menina e fez um longo texto para a bebê e compartilhou as mudanças em seu mundo após a chegada da pequena.” Eu quero viver muitas primeiras vezes ao seu lado e sempre vou estar te apoiando.” escreveu emocionada.

Loma deu à luz em setembro, e desde o início da gestação disse que não iria revelar quem é o pai da menina. No post, Loma postou uma série de fotos da pequena desde seu nascimento até hoje e não mediu palavras na legenda do post:

"Há 5 meses às 13:41h eu estava revivendo novamente e conhecendo você, mal sabia que você iria me fazer tão feliz e tão completa. Nunca passou na minha cabeça que um ser tão pequeno e tão sensível, iria me tornar uma mulher forte, madura e uma leoa que faz de tudo pra ver você bem e luta com quem quer que seja.” começou a cantora no post

“Você me mudou filha, você é o ser mais precioso da minha vida, vendo você agora dormindo no meu colinho, faz me lembrar do primeiro dia que te peguei no colo…Da primeira vez que te dei banho e minhas pernas tremiam mais que tudo, da primeira vez que você olhou pra mim no fundo dos meus olhos e deu um sorriso e esse sorriso fez eu sentir várias emoções em uma só, da primeira vez que você deu a primeira gargalhada com as minhas palhaçadas, da primeira vez que você viu o mar e ficou feliz da vida”

"Hoje eu tô percebendo que você está crescendo e está passando tudo muito rápido e isso me dá uma saudades e uma felicidade ao mesmo tempo.. Mas quando você crescer quero que saiba que a mamãe te ama desde o primeiro momento que sabia que seria você, que a mamãe vai tá aqui o tempo todo do seu lado, pra te apoiar em todas suas decisões e quero que você saiba que você curou a mamãe e hoje eu sou o que sou por você e a mamãe estar batalhando duro pra te dar tudo o que você merece. Te amo filha feliz 5 meses !!" finalizou a mamãe.