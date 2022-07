Marina Ruy Barbosa publica foto com Luma Costa: ''Vou casar minha bff pela segunda vez''

Luma Costa está completando 10 anos de casada com Leo Martins e preparou uma nova cerimônia para celebrar

Marina Ruy Barbosa (27) está em Lisboa, Portugal, para celebrar os 10 anos de casados da melhor amiga Luma Costa (33) e Leonardo Martins.

A atriz compartilhou fotos na welcome party do evento ao lado da amiga e ainda exibiu o seu momento DJ durante a festa.

"Vou casar minha BFF Luma Costa pela segunda vez com o mesmo sortudo Leonardo Martins! Depois de 10 anos da união desse casal que eu amo demais - comemorando as bodas com eles! Te amo, amiga!", declarou a artista.

Em uma das fotos, Marina aparece com os filhos do casal, Antonio e Eduardo - ela é madrinha do caçula.

Recentemente, Luma Costa emocionou ao comemorar o aniversário de Marina Ruy Barbosa com uma belíssima declaração de amor.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MARINA RUY BARBOSA