Luma Costa e Leo Martins celebram 10 anos de união: ''A gente continua casando de novo e de novo…''

Luma Costa e Leo Martins celebraram seus 10 anos de união lembrando alguns cliques encantadores da cerimônia de casamento

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 15h35

Nesta quinta-feira, 23, Luma Costa (33) e seu marido, Leo Martins estão em festa! Isso porque o casal acaba de completar 10 anos de união.

Para celebrar essa data, o casal publicou uma série de cliques lembrando com carinho da cerimônia de casamento deles, onde eles aparecem completamente apaixonados.

Em seu post, Luma falou com carinho desses anos de cumplicidade: "10 anos! E a gente continua casando de novo e de novo… Eu não me canso de dizer SIM para você, amor da minha vida. Meu encontro."

Em seguida, ela lembrou que o casal irá realizar uma festa em celebração a data: "Nem vou usar meu arsenal de palavras por aqui, porque gastei tudo escrevendo os meus votos da semana que vem. Me aguarde! Mas só queria deixar registrado que eu te amo muito e hoje é o nosso dia 23. Ps: to ansiosa pra casar de novo com você!"

Já Leo foi mais sucinto e apenas se derreteu pela amada: "10 anos depois estamos ainda mais juntos, mais apaixonados e celebrando cada vez mais esse amor. Te amo pra sempre".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Deus abençoes mais e mais vocês!", escreveu outro. "Que lindos! Amo vocês!", falou um terceiro.

Confira os cliques que Luma Costa e Léo Martins publicaram para celebrar os 10 anos de união:

