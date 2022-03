Marcella Fogaça publica novos cliques da festa de aniversário das filhas gêmeas, Sophia e Pietra

A cantora Marcella Fogaça mostrou os detalhes do primeiro aniversário das filhas com Joaquim Lopes

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 21h15

Marcella Fogaçaencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do primeiro aniversário das filhas gêmeas, Sophia e Pietra.

Ao publicar os cliques, a cantora falou sobre a emoção de celebrar a vida e o batizado das meninas, fruto de seu relacionamento com Joaquim Lopes (41).

"Ainda não tive tempo e talvez nem coragem de sentir em sua magnitude, a catarse que é comemorar o primeiro ano de um filho. De duas então e com batizado junto, haja coração. E esse aqui tá sem dormir há alguns meses Ontem foi uma vitória. Um dia perfeito cheio de ressignificações", começou.

Marcella também relembrou o período em que as gêmeas ficaram na UTI. "Ontem, há 1 ano atrás, nasciam minhas meninas. O dia mais importante, mais feliz, mas também um dos mais difíceis da vida. Só as vi rapidamente no parto e só muitas horas depois, na UTI NEO. Tão, tão pequenas, indefesas, longe de mim. Não poder tocar nelas, nem ficar com elas direito naquele dia e no mês que se seguiu foi uma das coisas mais difíceis que já vivi. Acho que por isso eu tentei levar tudo o que veio depois com mais leveza. Esse um ano que voou tiveram muitos, muitos desafios, mas nós começamos do maior então sempre tento colocar a gratidão antes das dificuldades", afirmou.

"Eu olho pra essas meninas hoje, fortes, saudáveis, risonhas, espertas, minhas grandes guerreiras, minhas melhores amigas, e só agradeço. Por tudo! Por cada dia. Por cada respiração. Agradeço por tê-las em meus braços, mesmo quando por madrugadas seguidas, rs… a vida é linda e precisa ser comemorada diariamente. Viva vocês meus amores. Minhas mestres da alegria e da resiliência. VIVA Sophia e Pietra. Vencemos o primeiro ano e ao mesmo tempo já sinto saudades. A vida está apenas começando e eu só peço saúde e proteção", acrescentou.

A cantora finalizou a publicação fazendo um agradecimento. "Termino esse texto ainda sem conseguir processar o tamanho dessa vitória desse primeiro ano. Acho que se começar a chorar não paro tão cedo e o mais importante é estar aqui firme pra elas que estão num salto ornamental de desenvolvimento (ahhhh os saltos). E tudo bem! Temos a vida toda pra comemorar e entender o mágico e especial dia 20 de Março. O dia em que nós nascemos minhas filhas. Obrigada por tudo! E obrigada à minha família por tanto amor e apoio! E ao meu amor por tanto. Te amo minha vida @joaquimlopesoficial. Que a benção de Deus nos cubra sempre! Obrigada @pe_beto pela cerimônia inesquecível Beijo gente linda! Obrigada por todo amor enviado! Tudo de volta pra vocês! Um beijo!!!", finalizou.

Neste domingo, 20, Marcella se declarou no aniversário de Sophia e Pietra. "Um ano dos seres mais abençoados, que me escolheram como sua MÃE", disse ela em um trecho da publicação;

Confira os cliques do aniversário das filhas gêmeas de Marcella: