Magérrima, Wanessa Camargo chama atenção em casamento de luxo na Bahia

Cantora Wanessa Camargo surge elegante e chama atenção em casamento ocorrido na Bahia

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 15h58

A cantora Wanessa Camargo (39) recentemente viajou para Salvador, na Bahia, e tirou alguns dias de folga para curtir as belezas da capital.

No último final de semana, a filha do músico sertanejo Zezé Di Camargo (59) marcou presença em um casamento super badalado e se destacou ao lado do marido Marcus Buaiz (42).

Magérrima e com um elegante look em tom de verde claro, a famosa mostrou o modelito especial no Instagram e ganhou elogios dos seus fãs virtuais.

Linda, maravilhosa, musa, e gatíssima foram somente alguns dos adjetivos recebidos por Wanessa Camargo na web. "O casal mais lindo da festa!", escreveu Zilu Camargo (63) na postagem.

Veja o look de Wanessa Camargo!