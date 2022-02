Wanessa Camargo fala sobre parceria com DJ Tommy Love: ''É uma faixa poderosa''

A cantora falou sobre a música 'Beast', gravado na fase em que cantava em inglês para o público LGBTQI+

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 17h40

Wanessa Camargo (39) e o DJ Tommy Love regravaram a música Beast.

Na próxima sexta-feira, 11, o DJ e produtor musical lançará o álbum Reload, que trará uma roupagem nova, moderna e contará com regravações de seus maiores sucessos musicais, dentre eles, a música com a cantora, que se consolidou com o público LGBTQI+ e apostou no pop em inglês durante grande parte de sua carreira.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Wanessa falou sobre o single que agitou as pistas no Brasil, em 2014. "Foi uma honra e um prazer enorme trabalhar com o Tommy, que é uma pessoa talentosíssima", elogiou ela.

"Eu sou apaixonada por 'Beast', ela traz uma força gigantesca pra qualquer pessoa que escuta. Ela faz com que soltemos todos nossos bichos internos para alcançar nossos sonhos e propósitos. É uma faixa poderosa, super gostosa de dançar que eu amei gravar", acrescentou a cantora.

DJ Tommy Love comemora carreira de sucesso

Tommy também falou sobre o lançamento, que acompanha a comemoração dos seus 18 anos de carreira e a consolidação entre o público LGBTQI+ sendo, atualmente, um dos nomes mais influentes e respeitados na cena eletrônica nacional.

"São tantos anos fazendo música, que senti que era hora de recarregar meu trabalho, me reconectar com estas faixas que me deram tantas alegrias, e entregar pro público essa sensação de boas lembranças, mas criando novas memórias", explicou o artista.