Magérrima, Anitta aposta em look mínimo para festa no exterior: ''Favela style''

Cantora carioca Anitta aposta em look mínimo para curtir sua festa de aniversário em Las Vegas

CARAS Digital Publicado em 03/04/2022, às 11h04

A poderosa Anitta celebrou a chegada dos seus 29 anos de idade com uma festa arrasadora em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a artista que está cada vez mais conhecida no exterior mostrou o look que escolheu para comemorar a data mais do que especial.

Magérrima, a famosa apostou em um conjuntinho preto e branco bem curtinho, botas de cano alto e um boné combinando com o visual. "Quem sabe, sabe. Favela syle!", legendou ela no Instagram.

Mais de 1 milhão de pessoas curtiram a postagem de Anitta que ainda mostrou um pouco da curtição dela nos Stories do Instagram, onde brindou a lado de amigos, dançou e se divertiu muito!

Veja o look provocante de Anitta!