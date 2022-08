Madonna faz viagem luxuosa para celebrar seu aniversário

Madonna leva os filhos para a Itália para celebrar o seu aniversário e também o novo ano de vida do filho Rocco com jantar luxuoso

A cantora Madonna escolheu a Itália para celebrar o seu aniversário de 64 anos nesta terça-feira, 16. A estrela levou seus filhos e amigos para a região da Sicilia e não economizou nas comemorações.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo do jantar de aniversário do filho Rocco, que completou 22 anos há poucos dias. Na festa, eles contaram com música ao vivo, muita dança e um jantar especial servido em uma mesa grande.

No vídeo, a estrela apareceu falando “Feliz aniversário para mim” e também comemorando o aniversário do filho quando ele soprou a vela do bolo. Além disso, ela mostrou um álbum de fotos do jantar especial. "De um Leão para o outro! Feliz aniversário Rocco", escreveu na legenda.

Madonna também é mãe de David Banda (16), Mercy James (16), Stelle (9) e Esther (9).

