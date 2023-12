Lucas Souza recusa convite para ‘Farofa da Gkay’ e expõe motivo: ‘Respeito’

Após deixar ‘A Fazenda 15’, Lucas Souza revela que recusou convite para participar da ‘Farofa da Gkay’ por causa da namorada; entenda

Após sua saída de 'A Fazenda 15', Lucas Souza surpreendeu ao revelar que se recusou a participar da festa 'Farofa da Gkay', conhecida por reunir celebridades. Nesta terça-feira, 05, o ex-peão explicou o verdadeiro motivo por trás da decisão, que está relacionada ao confinamento de sua namorada, Jaquelline Grohalski, no reality show da Record.

Através do stories do Instagram, Lucas respondeu em uma caixinha de perguntas se marcaria presença na celebração da influenciadora digital GKay neste ano. Sincero, o ex-militar contou que não aceitou o convite: "Gente, é óbvio que eu não vou na 'Farofa da Gkay', até porque eu estou namorando, e eu tenho que me portar como uma pessoa que namora”, iniciou.

“Sou fã da Gkay, mas acho que nesse momento da minha vida não é válido eu ir para a 'Farofa’. Até porque minha namorada está confinada no reality show e eu tenho que ficar aqui trabalhando em prol dela para ela ganhar esse prêmio. Então é muita questão de respeito. Acho que eu tenho que respeitar esse confinamento dela", o ex-marido da cantora Jojo Todynho explicou a decisão.

Em seu perfil na rede social X, o antigo Twitter, o ex-peão ainda mandou uma declaração para sua amada, que segue na disputa pelo prêmio do reality: “Farofa da Gkay? Não haha! Tô aqui esperando meu mozão sair do programa”, ele brincou. Vale lembrar que os influenciadores assumiram o romance durante o confinamento, antes dele deixar o programa.

Farofa da Gkay ? Não haha

Tô aqui esperando meu mozão sair do programa @JaqueGrohalski — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) December 5, 2023

O que aconteceu com Lucas Souza?

Para quem não acompanhou, Lucas Souza decidiu desistir do reality show ‘A Fazenda 15’ no dia 22 de novembro deste ano. O ex-militar saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse que estava com o sentimento de missão cumprida e que não queria ultrapassar seus limites.

Além disso, Lucas explicou que queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar após protagonizar algumas brigas intensas durante o reality show: “Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável”, disse Lucas, que tranquilizou seus fãs após deixar a sede em sua primeira aparição.

Lucas Souza fala sobre acusação feita por Jojo Todynho:

