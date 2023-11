Ex-A Fazenda Lucas Souza fala sobre acusação feita por Jojo Todynho

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza se pronuncia sobre o comentário dela sobre o fim do casamento deles enquanto ele estava em A Fazenda

O ex-militar Lucas Souza saiu de A Fazenda 15, da Record TV, há uma semana e decidiu se pronunciar sobre o comentário de Jojo Todynho a respeito do fim do casamento deles. Enquanto ele estava confinado no reality show, ela comentou que a separação deles aconteceu após ela descobrir que ele trocava mensagens com homens.

Agora, em participação no Link Podcast, ele foi discreto em sua resposta. “Não vou mais falar, não vou mais me pronunciar, porque a cada pronunciamento a gente sem querer acaba deixando uma deixa que vem vindo ano após ano. Todo mês, depois da nossa separação, acontecem coisas”, afirmou ele.

E completou: “O meu posicionamento sobre a Jojo é único: Jojo, tenho gratidão por você. Foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi um relacionamento que só me amadureceu”.

Por fim, ele falou sobre sua personalidade na época do término. “Tive meus erros com você [Jojo], como imaturidade e como garoto”, contou.

Lucas Souza explica por que levou fotos de Jojo Todynho para A Fazenda

O ex-militar Lucas Souza revelou o motivo para ter levado uma foto do seu casamento com Jojo Todynho, de quem já se separou, para dentro do confinamento de A Fazenda 15, da Record TV. A foto virou assunto dentro e fora do reality show. Tanto que ele até brigou com Cezar Black por causa da referência à imagem. Agora, ele explicou a sua decisão.

No programa Hora do Faro, Lucas foi questionado sobre por que levou a foto de Jojo e ele disse que foi para representar o carinho que sente por ela.

"Eu levei a foto da Jojo porque fez parte de uma história da minha vida. Aquela foto refletiu um momento bom que eu tive e foi mais sobre a questão que eu queria enfatizar a questão do perdão, que eu não tinha nenhum tipo de mágoa contra ela, que eu precisava do perdão para continuar. Que eu tinha um carinho e uma gratidão por ela”, disse ele.

Ao ser questionado se foi por uma estratégia de jogo, ele negou. "Não foi por estratégia. Eu tenho carinho e gratidão por ela. Eu levei várias fotos e ali foi mais uma pessoa”, afirmou.

Em outro momento, Lucas desabafou sobre a polêmica da foto. “Essa foto só me prejudicou. Eu levou a foto do meu casamento, de pessoas importantes para mim. Gente, eu sempre falei que tenho gratidão, ela faz parte da minha história. Eu sabia que podia me prejudicar e que podia me prejudicar até aqui fora”, declarou.