Lucas Souza explica por que levou foto de Jojo Todynho para A Fazenda 15

O ex-militar Lucas Souza revelou o motivo para ter levado uma foto do seu casamento com Jojo Todynho, de quem já se separou, para dentro do confinamento de A Fazenda 15, da Record TV. A foto virou assunto dentro e fora do reality show. Tanto que ele até brigou com Cezar Black por causa da referência à imagem. Agora, ele explicou a sua decisão.

No programa Hora do Faro, Lucas foi questionado sobre por que levou a foto de Jojo e ele disse que foi para representar o carinho que sente por ela.

"Eu levei a foto da Jojo porque fez parte de uma história da minha vida. Aquela foto refletiu um momento bom que eu tive e foi mais sobre a questão que eu queria enfatizar a questão do perdão, que eu não tinha nenhum tipo de mágoa contra ela, que eu precisava do perdão para continuar. Que eu tinha um carinho e uma gratidão por ela”, disse ele.

Ao ser questionado se foi por uma estratégia de jogo, ele negou. "Não foi por estratégia. Eu tenho carinho e gratidão por ela. Eu levei várias fotos e ali foi mais uma pessoa”, afirmou.

Em outro momento, Lucas desabafou sobre a polêmica da foto. “Essa foto só me prejudicou. Eu levou a foto do meu casamento, de pessoas importantes para mim. Gente, eu sempre falei que tenho gratidão, ela faz parte da minha história. Eu sabia que podia me prejudicar e que podia me prejudicar até aqui fora”, declarou.

Lucas Souza fala sobre sua decisão de sair de A Fazenda 15

Em sua primeira aparição na internet depois de desistir de A Fazenda 15, Lucas Souza explicou a sua decisão. O influenciador digital postou um vídeo no feed do Instagram para explicar sua decisão de deixar o jogo, e também agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão", começou ele.

"Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio. Quero agradecer também à Record por todo o apoio prestado... psicológico, médico e todo o cuidado que eles estão tendo comigo. Em outro momento quero vir aqui conversar com vocês e contar algumas coisas. Esse não é um momento que eu estou bem... mas sei que vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que vou fazer é falar com vocês", finalizou.