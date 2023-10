Lorena Improta explica ausência da sogra nas fotos do aniversário da filha, Liz

Esposa de Leo Santana, Lorena Improta rebate comentário de seguidor sobre ausência da sogra em fotos do aniversário da filha, Liz

A dançarina Lorena Improta rebateu o comentário de um fã sobre a sua família. Nesta semana, ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e foi questionada sobre a ausência da sogra nas fotos do aniversário da filha, Liz, fruto do casamento com Leo Santana, que aconteceu há poucos dias. Então, ela explicou que a sogra chegou mais tarde na festa e a filha já estava distraída e não quis tirar mais fotos.

O assunto surgiu quando um seguidor perguntou: “Por que você não tira foto com a mãe de Léo no aniversário de Liz?”. E Improta respondeu: "Parem de problematizar as coisas. Parem de criar fics na cabeça de vocês. Minha tia teve uma situação que ela só conseguiu chegar no final do aniversário e quando ela foi tentar tirar foto com Liz e Liz não quis tirar foto com ninguém".

E completou: "A mãe de Léo não gosta de aparecer muito nas redes sociais. É diferente da minha mãe, que é minha mãe e eu posso ficar com o celular filmando ela. Não vou ficar filmando minha sogra".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Homenagem de aniversário

Lore Improta encantou seus seguidores ao fazer uma postagem em seu Instagram celebrando uma data muito especial! A filha da dançarina e influenciadora digital, Liz, completou 2 aninhos de vida nesta terça-feira, 26.

A pequena surgiu esbanjando fofura em um vídeo que aparecia com um vestido branco e carregando um balão dourado no formato do número dois, e na legenda a mamãe escreveu uma linda homenagem. "Hoje é o dia da nossa felicidade, 2 aninhos do amor das nossas vidas. Liz tem um jeito único de fazer nossos dias felizes, ela chegou e trouxe transformação e muito amor, é o nosso coração fora do peito, nossa bênção e promessa de Deus! Que Ele continue te iluminando com tudo de mais lindo sempre. Parabéns, filha! Te amamos", declarou.