Lore Improta mostra os detalhes da festa luxuosa da filha: "Realização de um sonho"

Na tarde desta quarta-feira, 27, Lorena Improta encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha, Liz. A menina, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana, completou dois anos de vida, e ganhou uma festa luxuosa.

O evento, que aconteceu em Salvador, na Bahia, teve como tema a Disney. Mas além dos personagens Mickey e Minnie, a comemoração também contou com a presença da Patrulha Canina, outro desenho que a aniversariante gosta muito.

Ao publicar os registros no feed do Instagram, Lore contou que a filha se divertiu bastante em sua festa. "Sem dúvidas, ontem foi um dos dias mais felizes da vida de Liz e das nossas vidas! Ela aproveitou muito, foi incrível o tanto que ela curtiu e se jogou nas brincadeiras!", confessou.

Em seguida, a dançarina e influenciadora digital falou sobre ter realizado o sonho de proporcionar um aniversário com os personagens que Liz ama. "Foi a realização de um sonho nosso trazer todos esses personagens e elementos que ela ama para comemorar os 2 aninhos! Gratidão a todos que fizeram esse dia especial acontecer, nós amamos!", completou.

Homenagem de aniversário

Lore Improta encantou seus seguidores ao fazer uma postagem em seu Instagram celebrando uma data muito especial! A filha da dançarina e influenciadora digital, Liz, completou 2 aninhos de vida nesta terça-feira, 26.

A pequena surgiu esbanjando fofura em um vídeo que aparecia com um vestido branco e carregando um balão dourado no formato do número dois, e na legenda a mamãe escreveu uma linda homenagem. "Hoje é o dia da nossa felicidade, 2 aninhos do amor das nossas vidas. Liz tem um jeito único de fazer nossos dias felizes, ela chegou e trouxe transformação e muito amor, é o nosso coração fora do peito, nossa bênção e promessa de Deus! Que Ele continue te iluminando com tudo de mais lindo sempre. Parabéns, filha! Te amamos", declarou.