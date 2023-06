Li Martins e João Paulo Mantovani comemoram aniversário da filha com festa luxuosa

Nas redes sociais, a cantora Li Martins mostrou os detalhes da festa de aniversário de seis anos da filha, Antonella

Li Martins e João Paulo Mantovani, ex-participantes do Power Couple 5, da Record TV, prepararam uma festa luxuosa em São Paulo para comemorar o aniversário da filha, Antonella. A menina completou seis anos no último dia 14.

Na noite desta segunda-feira, 19, a cantora e ex-integrante do grupo Rouge compartilhou em suas redes sociais algumas fotos mostrando os detalhes da comemoração, que teve como tema 'Alice no País das Maravilhas'. A festa contou com bolo e doces temáticos, além de muitos balões coloridos.

"Mais um ano que Deus nos permite comemorar o dia em que o nosso maior presente chegou ao mundo!!", celebrou a artista. "Sim, até então esse ano seria só um bolinho na escola… Mas nos 45 do segundo tempo mudamos os planos", revelou ela.

Depois, Li agradeceu os convidados. "Muito obrigada a todos os pais dos amiguinhos da Antonella que confiaram seus tesouros preciosos a nós permitindo proporcionar tudo isso pra nossa filha junto com os amiguinhos que com certeza fez desse dia ainda mais incrível e com certeza será inesquecível não só pra ela, mas pra nós também."

"Muito obrigada aos nossos amigos e familiares que estiveram presentes mesmo na loucura, de última hora e tudo mais… Obrigada também aos que não estiveram presentes fisicamente mas que estavam vibrando positivamente enviando todo amor pra nossa Antonella!!! Viva!!! E que venham muitos mais pela frente!!!", finalizou.

Confira as fotos da festa:

Homenagem de aniversário

No último dia 14, quando Antonella completou seis anos, Li prestou uma bela homenagem para a herdeira nas redes sociais. "Minha pequena, linda, doce e amada filha… Feliz aniversário meu amor! Hoje é um dia mais que especial pois comemoramos seus lindos 6 anos de vida. Meu coração transborda de alegria ao ver a pessoa incrível que você está se tornando. Não há um dia em que você não me faça sorrir e me encha de orgulho", começou.

"Desde o momento em que você chegou ao mundo, eu sabia que você era minha luz e a minha cura! Sei que você veio pra me ensinar muitas coisas. Seu sorriso ilumina qualquer ambiente, sua inteligência brilha em cada palavra que você diz e seu carisma encanta a todos que têm a sorte de conhecê-la. Você é uma criança única, com um brilho gigantesco, e sou profundamente grata por ter sido escolhida para ser sua mãe. Você me ensina sobre a pureza, a curiosidade e a capacidade de ver a beleza nas coisas mais simples. Sua vontade de aprender é inspiradora, e é um privilégio poder testemunhar seu crescimento e desenvolvimento. Você é uma pequena grande professora que me transforma em um ser humano melhor a cada momento", acrescentou.

"Você me ensina a ser mais paciente, amorosa e grata pelas pequenas coisas. Você é um raio de sol que brilha intensamente em minha vida, me transforma dia a dia, e hoje me pergunto qual era o sentido da minha vida antes de você?! Neste dia especial, quero que você saiba o quanto te amo. Você é amada além das palavras e é uma honra ser sua mãe. Desejo que seu aniversário seja repleto de risos, e gargalhadas gostosas, abraços calorosos e momentos mágicos de alegria! Sou imensamente grata por ter você em minha vida! Obrigada por ser quem você é e por trazer tanta felicidade à nossa família. Que este novo ano de vida seja repleto de aventuras, descobertas e muita felicidade. Que o papai do céu esteja sempre do seu ladinho pra te guiar e iluminar cada passo que você quiser der! Que sua vida seja repleta de muitas bençãos em todas as áreas, e que você realize todos os sonhos mais lindos que vierem e seja muito feliz em tudo que há de conquistar! Com todo o amor do mundo, Sua Mamãe!", finalizou.

