Com fotos românticas, Li Martins se declara no aniversário do marido: "Parceiro de vida"

A cantora Li Martins se declarou ao comemorar o aniversário de 44 anos do marido, João Paulo Mantovani

A cantora Li Martins (39) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 10, para prestar uma homenagem especial para seu marido, João Paulo Mantovani, que completou 44 anos de vida nesta terça-feira, 9.

No Instagram, a ex-integrante do grupo Rouge compartilhou fotos e vídeos de momentos românticos com o amado, e se declarou para o pai de sua filha, Antonella, que está com cinco anos.

"Meu melhor amigo. Meu companheiro. Meu eterno namorado. Meu maior incentivador. Meu Dj rs. Meu parceiro de vida. Quem está do meu lado em todos os momentos. E quem me deu o maior e melhor presente da minha vida. Você é uma pessoa muito especial, o melhor marido, um pai incrível e um amigo querido amado por todos", afirmou a artista no começo da homenagem.

Em seguida, Li agradeceu por ter JP em sua vida. "Deus presenteou o mundo com alguém tão especial e me presenteou quando colocou você na minha vida. Agora, somos um só e juntos estamos construindo nossa família linda e feliz. A cada aniversário seu, eu agradeço a Deus por me dar o privilégio de te ter mais um ano ao meu lado. E aproveito para dizer o quanto te desejo sempre na minha vida", acrescentou.

"Que Deus continue sempre te guiando e iluminando o seu caminho e derrame todas as bênçãos sobre você! Desejo muita paz, saúde, dinheiro, prosperidade e, acima de tudo, amor. Que os anjos do Senhor te cubram de bênçãos e realizações! Parabéns, meu amor, por você ser quem é! Estou com você hoje, amanhã e sempre", finalizou a cantora.

No dia em que completou 44 anos, JP também celebrou a data em seu perfil no Instagram. "44 anos - 'Experimentai de tudo, e ficai com o que é bom'. Experiência, tentativa e erro, constante reflexão e revisão do itinerário, são os únicos meios pelos quais um homem pode, com a graça de Deus, adquirir conhecimento. Evolução sempre", escreveu ele.

Confira a homenagem de Li Martins para o marido, João Paulo Mantovani:

