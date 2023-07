Levi Asaf comemora seu aniversário de 10 anos ao lado do elenco de 'Amor Perfeito'

Levi Asaf reúne o elenco da novela Amor Perfeito em sua festa de aniversário de 10 anos no Rio de Janeiro

O ator mirim Levi Asaf, que vive o personagem Marcelino na novela Amor Perfeito, comemorou o seu aniversário de 10 anos em grande estilo! Na noite de domingo, 9, ele reuniu os seus amigos e colegas de trabalho em um buffet no Rio de Janeiro para comemorar sua nova idade.

Entre os convidados estavam Camila Queiroz com o marido, Klebber Toledo, Thiago Lacerda, Ygor Marçal, Tonico Pereira, Diogo Almeida, Kênia Bárbara e muito mais.

A festa teve o tema da saga Star Wars, com direito a bolo de três andares e personalizado.

Veja as fotos dos convidados de Levi Asaf:

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Levi Asaf em entrevista na Revista CARAS

Há pouco tempo, Levi Asaf falou sobre o seu trabalho na TV como o Marcelino na novela Amor Perfeito em uma entrevista na Revista CARAS. “Eu acho o Marcelino muito legal, sonhador e amoroso. Ele sempre pensa o que vai fazer, ele é muito inteligente, sabe? E eu sou muito inventor como ele. Estou amando muito e vivendo um sonho, não quero acordar nunca!”, contou ele, que está adorando o trabalho. "Para mim, a melhor parte é contracenar e me divertir com todo esse elenco lindo. Eu amo, nos divertimos muito. A parte mais difícil? Acho que não tem, eu tenho gostado de tudo!".

Então, ele contou como é ser reconhecido nas ruas. "Tenho recebido muitas abordagens e eu amo demais. As pessoas, geralmente, cochicham entre si: ‘olha lá o Marcelino’ (risos). Aí, eu dou um grande sorriso para dizer que aquele sou eu mesmo!", afirmou, que também contou o que mais gosta de fazer em suas folgas. "Quando estou de folga eu gosto de brincar, jogar futebol e ir na piscina com meus pais".

Por fim, ele contou sobre os seus ídolos. "Eu tenho vários. Eu me inspiro muito nos mestres que estão no elenco da novela comigo. Eu aprendo com eles diariamente e os amo. Todo meu carinho e respeito a todos eles", afirmou.