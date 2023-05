Levi Asaf conquista o Brasil como protagonista de Amor Perfeito

O ator mirim Levi Asaf rompe com estereótipos e une responsabilidades da TV com as brincadeiras da infância

Com apenas cinco anos, ele já demonstrava interesse pelas artes cênicas e, o que poderia ser apenas uma brincadeira de criança, tornou-se o começo de uma carreira que, apesar de precoce, já soma feitos de gente grande! Esse é Levi Asaf (9), um dos protagonistas da novela global das 6, Amor Perfeito. “Nas minhas brincadeiras, sempre criava filmes com meus brinquedos. Eu mesmo era o ator, o diretor e filmava com o meu celular. Foi assim que tudo começou”, conta ele, durante ensaio cheio de farra, diversão e brincadeiras para CARAS, no Rio de Janeiro.

Intérprete do carinhoso e esperto Marcelino, menino órfão que foi separado de sua mãe, vivida por Camila Queiroz (29), e que sonha em reencontrá-la, Levi virou o xodó do elenco e, entre grandes estrelas, se tornou o maior destaque da trama. “Eu acho o Marcelino muito legal, sonhador e amoroso. Ele sempre pensa o que vai fazer, ele é muito inteligente, sabe? E eu sou muito inventor como ele. Estou amando muito e vivendo um sonho, não quero acordar nunca!”, aponta o baiano de Juazeiro.

Antes disso, porém, ele já havia feito história nos palcos. No ano passado, o ator protagonizou o espetáculo O Pequeno Príncipe, o Musical, na capital paulista, e quebrou padrões ao se tornar o primeiro jovem negro a dar vida ao clássico personagem do francês Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), representado sempre como um menino loiro de olhos azuis. E não para por aí! Levi ainda integra produções como Esposa de Aluguel, longa da Netflix, e a série As Aventuras de José e Durval, do Globoplay, que narra a história de Chitãozinho (68) e Xororó (65).

Por falar em representatividade, Levi tem sido uma verdadeira inspiração para as outras crianças. Orgulhoso de seu cabelo ao melhor estilo black power, ele se tornou uma referência para os pequenos se aceitarem e, assim como ele, se orgulharem, dos cabelos crespos. “O Levi ama o cabelo que tem, isso me deixa muito feliz, pois ele se ama e, assim, pode inspirar tantos jovens. Meu coração explode de orgulho e gratidão por ver meu menino fortalecido e fortalecendo. Recebemos muitas mensagens lindas de carinho, especialmente de crianças e meninos que estão deixando seus lindos cabelos crespos crescerem, com orgulho”, explica a mãe, Rosane.

– Qual a melhor parte da profissão? E qual a mais difícil?

– Para mim, a melhor parte é contracenar e me divertir com todo esse elenco lindo. Eu amo, nos divertimos muito. A parte mais difícil? Acho que não tem, eu tenho gostado de tudo!

– Você tem ajuda de alguém para decorar os textos?

– Eu tenho a ajuda de uma preparadora maravilhosa, a Symone Strobel, que me ajuda muito.

– Como tem sido a sua rotina de gravações?

– As gravações estão a todo vapor! Para mim, é tudo novo, lindo e muito divertido.

– É verdade que você virou o xodó do elenco?

– Todos eles são maravilhosos, eu amo todo o elenco. Eles é que me cativaram.

– É difícil conciliar as gravações da novela com a sua escola? Considera-se estudioso?

– Não é difícil conciliar, não. Tenho ajuda de toda equipe da produção, que sempre prioriza a minha escola, nunca tenho gravações em horários escolares. Eu sou estudioso, sim. Também sou atento e gosto de aprender durante as minhas aulas.

– Por falar na escola, quais suas matérias preferidas?

– Minhas matérias preferidas são História e Geografia.

– Seus colegas de classe pedem para fazer fotos com você?

– Sim! Algumas vezes meus colegas pedem fotos comigo.

– E no dia a dia, quando sai para passear, como é a abordagem das pessoas nas ruas?

– Tenho recebido muitas abordagens e eu amo demais. As pessoas, geralmente, cochicham entre si: ‘olha lá o Marcelino’ (risos). Aí, eu dou um grande sorriso para dizer que aquele sou eu mesmo!

– O que gosta de fazer quando está de folga? Quais são suas brincadeiras favoritas?

– Quando estou de folga eu gosto de brincar, jogar futebol e ir na piscina com meus pais.

– Qual sua comida preferida?

– A minha comida preferida é um bom macarrão!

– Consegue se imaginar adulto? Quer continuar atuando?

– Sim. Eu me imagino como ator e, também, diretor. Vou atuar para sempre.

– Você tem algum crush?

– Não! (risos) Só na novela mesmo!

– Qual seu maior sonho?

– Conseguir ajudar muitas pessoas carentes.

– Quem são seus ídolos?

– Eu tenho vários. Eu me inspiro muito nos mestres que estão no elenco da novela comigo. Eu aprendo com eles diariamente e os amo. Todo meu carinho e respeito a todos eles.

FOTOS: AIRAN COSTA - TH MODELS