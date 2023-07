Leonardo ganha segunda festa de aniversário organizada pela esposa

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha mostra a segunda festa de aniversário para celebrar os 60 anos do maridão

O cantor Leonardo está em festa nesta semana! Ele completou 60 anos de vida e comemorou em grande estilo com a sua família. Depois de reunir todos os filhos e os netos em uma festa durante a semana, ele comemorou com outra parte da família neste domingo, 30.

A esposa dele, Poliana Rocha, revelou que reuniu os irmãos e cunhados do marido em um almoço especial na casa deles. “E hoje fiz com muito carinho um almoço de família para os irmãos e cunhados do Léo! Foi muito gostoso vivenciar esse momento com eles e ver a alegria do Leonardo!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ele agradeceu pelo carinho da esposa. “Obrigado meu amor! Te amo”, escreveu.

Nas redes sociais, Poliana Rocha celebrou o aniversário do marido com um vídeo especial de momentos dele e uma declaração de amor. "Meu amor, Leonardo, você é um ser humano incrível. Não perca a juventude que você carrega no seu coração. Tenha um aniversário maravilhoso (preparei tudo com muito carinho) e seja feliz em mais um ano de vida! Que DEUS te proteja e te guarde!!! Muita saúde e paz no seu coração !!! Estarei sempre ao seu lado para te apoiar e cuidar de você com muito AMOR!! Te amo muito", escreveu.

Filha de Leonardo exibe sua tatuagem

A influenciadora digital Jéssica Beatriz, que é filha do cantor Leonardo, está na fazenda da família em Goiás para celebrar o aniversário do pai e aproveitou para atualizar as suas fotos nas redes sociais. Durante um lindo pôr do sol, a estrela posou com um vestido bege e deixou à mostra uma tatuagem em local discreto.

Jéssica mostrou que tem uma tatuagem na região das costelas com a palavra 'Lasso'. Recentemente, ela contou sobre o significado de sua tattoo. “Lasso é uma música do Phoenix. Fiz com duas amigas”, disse ela há algum tempo nas redes sociais.

Vale lembrar que Jéssica Beatriz é mãe de Noah, fruto do antigo relacionamento com Sandro Pedroso.