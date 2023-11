Karol Conká revela curiosidade do ‘after’ de Ludmilla: ‘Vocês viram?’

Karol Conká conta como foi a festa ‘after’ de Ludmilla que deu o que falar nas redes sociais

A cantora Karol Conká marcou presença na festa de Ludmilla que aconteceu logo após o Prêmio Multishow na casa da funkeira. Algumas imagens da celebração deram o que falar na internet por causa da agitação dos convidados até o amanhecer. Com isso, Conká contou uma curiosidade dos bastidores da festa.

Ela contou que os celulares foram confiscados e até Ludmilla podia filmar a festa. “Não pode entrar com o celular. O único celular era o da Ludmilla. Esses registros eram do celular dela. E quando estava amanhecendo, ainda estava todo mundo animado. Vocês viram a Pabllo? Entregando muito também, entregando tudo. Eu já estava sem alto. Taquei um chinelão no pé maior do que o meu número”, afirmou ela no programa Saia Justa, do GNT.

mano tá pra nascer um evento tão aleatório e tão BOM quanto o fervo da lud pic.twitter.com/sEYTld4bml — rod (@ludmonet) November 8, 2023

Inclusive, a agitação da festa foi tão grande que Ludmilla sentiu que precisava pedir desculpas para os vizinhos do seu condomínio. Em suas redes sociais, a artista mostrou que mandou flores para quem mora no mesmo condomínio de luxo que ela vive. Ela ainda explicou sua decisão. "Um pedido de desculpas para os meus vizinhos por ontem", disse ela que enviou orquídeas.

Ana Clara relembra entrevista com Karol Conká

A apresentadora Ana Clara Lima contou os bastidores da entrevista com Karol Conkáapós a eliminação com rejeição altíssima dela. No podcast 'Quem pode, pod', apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou porque "pegou mais leve" durante a conversa com a cantora.“Era muito delicado. Não é a linha editorial que a gente segue. Jamais faríamos isso e eu como apresentadora jamais faria também”, afirmou.

"O que queriam com essa imagem na verdade era: ‘Karol, se f*’. Qual tesão os telespectadores iam sentir em ver isso? Só porque ela humilhou alguém? Então eu humilhá-la seria divertido?”, questionou a global. Karol se envolveu em conflitos com Lucas Penteado, Carla Diaz, entre outros participantes e chegou a ofendê-los. Após as discussões, Lucas pediu para deixar o programa.

Antes de Karol se encontrar com Tiago Leifert no programa ao vivo houve uma pausa para os comerciais. Muitos telespectadores apontaram que o 'break' teria sido para avisar Karol sobre a rejeição e prepará-la. Ana Clara explicou o que aconteceu: “Na eliminação da Karol Conká foi a primeira vez que tivemos um intervalo entre a ida do participante até o estúdio. Gente, pelo amor de Deus, o BBB 21 lucrou horrores. A eliminação da Karol foi assistidissíma. Óbvio que as marcas iam comprar comercial em qualquer buraco que tivesse no programa. Foi isso”.