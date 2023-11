Ludmilla envia presente para vizinhos após festa em sua mansão: "Pedido de desculpas"

Ludmilla envia presente para vizinhos; festa durou até o dia clarear e vazou nas redes sociais

A cantora Ludmilla teve uma atitude inesperada e presentou os vizinhos após realizar um "fervo" que durou até o dia clarear. Ciente de que gerou uma dor de cabeça para quem mora perto de sua mansão, ela resolveu se redimir.

Em suas redes sociais, a artista mostrou que mandou flores para quem mora no mesmo condomínio de luxo que ela vive. Ela ainda explicou sua decisão. "Um pedido de desculpas para os meus vizinhos por ontem", disse ela que enviou orquídeas.

Ludmilla reuniu dezenas de amigos famosos em sua mansão para um "after" do Prêmio Multishow. A artista reuniu nomes como Pabllo Vittar, Karol Conká, Vitão, Matheus Fernandes e durou até o dia clarear.

Ontem, vídeos e fotos da festa começaram a circular nas redes sociais. Ludmilla foi um dos destaques da premiação que aconteceu nesta quinta-feira, 7. Logo na abertura do programa, ela resolveu cantar novamente o Hino Nacional Brasileiro. Pra quem não acompanhou, a artista foi criticada pelo público após sua performance na abertura Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1, que aconteceu no último domingo.

Ludmilla foi detonada por Luana Piovani após problemas com o hino nacional

Após a gafe de Ludmilla no GP do Brasil da Fórmula Um no último domingo, 5, a cantora recebeu duras críticas da atriz Luana Piovani. Em suas redes sociais, ela causou comoção ao respostar um vídeo do momento e detonar a artista para seus seguidores.

Na legenda do vídeo dizia: “Ludmilla errando a letra e esquecendo a metade do Hino Nacional no GP de Interlagos de F1”. Logo em seguida, Piovani deixou sua opinião sobre a performance feita pela dona do álbum Numanice. “Vergonha alheia”, disse a ex-mulher de Pedro Scooby.

Vale lembrar que Ludmilla teve problemas com seu áudio durante a apresentação. Com falhas no microfone, o público teve a impressão de que a cantora tinha esquecido da letra do hino nacional.