Caos! Ludmilla recebe famosos em "fervo" em sua mansão até o dia clarear

Ludmilla recebe famosos em "farra"; veja vídeos que estão circulando nas redes sociais

A cantora Ludmilla fez a alegria de famosos nesta madrugada. É que após o Prêmio Multishow, a artista convidou amigos famosos para uma "farra" em sua mansão no Rio de Janeiro. Até as 9h da manhã desta quarta-feira, 8, todos seguiam curtindo a vida.

Nos vídeos publicados pela própria artista em suas redes sociais, nomes como Brunna Gonçalves, Pabllo Vittar e Luisa Sonza aparecem se jogando na festa que rolava na área externa. Todos estavam muito animados e felizes.

O "fervo" organizado pela cantora também chamou a atenção dos fãs. "Mano, tá pra nascer um evento tão aleatório e tão bom quanto o Fervo da Lud", brincou um. "Pabllo se jogou muito, ela sempre entrega", disparou outro. Alguns lamentaram a ausência de nomes como Iza e Marina Sena, que não apareceram.

Ludmilla foi um dos destaques da premiação que aconteceu nesta quinta-feira, 7. Logo na abertura do programa, ela resolveu cantar novamente o Hino Nacional Brasileiro. Pra quem não acompanhou, a artista foi criticada pelo público após sua performance na abertura Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1, que aconteceu no último domingo.

Veja:

7hrs da manhã e a pabllo ta como na casa da ludmilla: pic.twitter.com/kELSpsAFu3 — JOSEH FIGUEIREDO (@josehcf1) November 8, 2023

mano tá pra nascer um evento tão aleatório e tão BOM quanto o fervo da lud pic.twitter.com/sEYTld4bml — rod (@ludmonet) November 8, 2023

Ludmilla foi detonada por Luana Piovani após problemas com o hino nacional

Após a gafe de Ludmilla no GP do Brasil da Fórmula Um no último domingo, 5, a cantora recebeu duras críticas da atriz Luana Piovani. Em suas redes sociais, ela causou comoção ao respostar um vídeo do momento e detonar a artista para seus seguidores.

Na legenda do vídeo dizia: “Ludmilla errando a letra e esquecendo a metade do Hino Nacional no GP de Interlagos de F1”. Logo em seguida, Piovani deixou sua opinião sobre a performance feita pela dona do álbum Numanice. “Vergonha alheia”, disse a ex-mulher de Pedro Scooby.

Vale lembrar que Ludmilla teve problemas com seu áudio durante a apresentação. Com falhas no microfone, o público teve a impressão de que a cantora tinha esquecido da letra do hino nacional.