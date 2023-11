Quem foram os famosos convidados para festa em mansão de Ludmilla? Confira

Ludmilla reuniu time de famosos em festa com piscina e funk até o dia raiar

Ludmilla (28) se tornou assunto na noite desta terça-feira, 7, ao promover uma festa em sua mansão após a 30ª edição do Prêmio Multishow. A cantora reuniu um verdadeiro time de famosos para curtir muito ao som de funk durante a madrugada toda. Saiba a seguir quem foram os convidados.

Intitulada como Fervo da Lud, a festa de Ludmilla reuniu celebridades de destaque da premiação e viralizou nas redes sociais . Pabllo Vittar (30) foi uma das artistas convidadas e se tornou assunto na web após um vídeo dançando até o chão.

Além da drag queen, nomes como Karol Conká (37), o rapper BK (34) e Vitor Kley (29) estiveram presentes e soltaram a voz durante a festança. A ex-BBB, inclusive, contou que os celulares dos famosos foram confiscados e que apenas Ludmilla podia filmar a festa.

"Não pode entrar com o celular. O único celular era o da Ludmilla. Esses registros eram do celular dela. E quando estava amanhecendo, ainda estava todo mundo animado. Vocês viram a Pabllo? Entregando muito também, entregando tudo. Eu já estava sem alto", afirmou em entrevista ao Saia Justa, do GNT.

A cantora Luísa Sonza (25) também esteve presente na festa. Ela vestiu um look todo preto, com recortes e aberturas estratégicas com partes transparentes. A artista roubou a cena ao chegar no local com o macacão diferenciado.

Foto: AgNews

Além da artista, nomes como Ana Carolina (49), L7nnon (29), Gloria Groove (28), Pequena Lo (27), Mari Gonzalez (29), Liniker (28), Vivi Wanderley (22), Laura Brito (28) e até mesmo a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira (47), estiveram presentes na festa.

CONFIRA VÍDEO DA FESTA DE LUDMILLA: