Brunna Gonçalves fala sobre sonho antigo de gravidez e entrega pedido da sogra; confira

A dançarina Brunna Gonçalves (31) e a cantora Ludmilla (28) deram o que falar na web desde que anunciaram o início do processo para uma gravidez. Na noite da última terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, a bailarina prestigiou a esposa no Prêmio Multishow 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o evento, ela falou sobre sonho antigo de gravidez, contou detalhes de planos com Ludmilla e entregou pedido da sogra; confira.

"É um sonho antigo, a gente já planejava há muito tempo. Sempre deixamos esse nosso desejo muito claro e finalmente começamos. Estou muito ansiosa, já quero ver meu barrigão. Estou sonhando com isso", compartilhou Brunna Gonçalves sobre a gravidez.

A dançarina, que iniciou o processo de fertilização in vitro com Ludmilla em uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, falou sobre a jornada até a gravidez: "É um processo longo, demorado e delicado, mas já demos início".

Nas redes sociais, a mãe de Ludmilla , Silvana Oliveira, compartilhou a emoção com a notícia: "Eu estava doida por essa notícia, enfim ela veio. Estou muito feliz, muito alegre e grata a Deus. Agora vem meus babies, não é mais só promessa. Minhas crianças vão vir aí". Ao ser questionada sobre a declaração da sogra, Brunna Gonçalves entregou pedido de Silvana Oliveira: "Por ela, eu teria 50, mas calma. Vamos um de cada vez".

